Rodrigo Paz advierte a Luis Arce: "No se vaya del país, hay dudas que aclarar"

LA PAZ - El presidente electo de Bolivia , Rodrigo Paz , restó importancia a la ausencia del presidente Luis Arce en el acto de traspaso de mando previsto para el 8 de noviembre, aunque le pidió no abandonar el país después de esa fecha, al considerar que tiene “muchas explicaciones” que ofrecer.

“Si no quiere ir, que no vaya; si no quiere asistir al acto, está bien, cada uno tiene derecho a decidir, pero que no se vaya del país”, advirtió Paz durante una entrevista con el canal Bolivisión.

El mandatario electo insistió en que Arce debe permanecer en Bolivia porque “hay muchas dudas” que aclarar sobre la gestión saliente. “Que no se vaya, que se quede, porque vamos a pedirle muchas explicaciones”, señaló.

"Rendir cuentas"

Paz subrayó que el periodo de transición no es suficiente para conocer la situación real del Estado y reiteró que Arce está “más que invitado” a la ceremonia de investidura. “Espero que dé la cara. Si alguien sabe por qué estamos así, es él”, afirmó, en alusión a la crisis económica que atraviesa el país.

El líder electo recordó que Arce fue ministro de Economía durante casi todo el mandato de Evo Morales, por lo que —dijo— tiene responsabilidad directa en las políticas que llevaron al actual deterioro económico.

“Cuando estás en las filas esperando gasolina y diésel, cuando vemos el país como está, entendemos que no se tomaron las decisiones para estabilizar y reorganizar nuestra economía, nuestra sociedad y la política”, criticó Paz.

FUENTE: Con información de Europa Press