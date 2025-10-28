martes 28  de  octubre 2025
BOLIVIA

Rodrigo Paz advierte a Luis Arce: "No se vaya del país, hay dudas que aclarar"

El presidente electo de Bolivia señaló que el actual jefe de Estado debe rendir cuentas sobre el manejo económico del país

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ- El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, restó importancia a la ausencia del presidente Luis Arce en el acto de traspaso de mando previsto para el 8 de noviembre, aunque le pidió no abandonar el país después de esa fecha, al considerar que tiene “muchas explicaciones” que ofrecer.

“Si no quiere ir, que no vaya; si no quiere asistir al acto, está bien, cada uno tiene derecho a decidir, pero que no se vaya del país”, advirtió Paz durante una entrevista con el canal Bolivisión.

Lee además
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), ofrece un discurso en un evento en Zúrich, el 13 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Infantino se compromete con Bolivia a darle la sede de "un Mundial"
El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.
INVESTIGACIÓN

Fiscalía de Bolivia acusa formalmente a Evo Morales por "trata de personas"

El mandatario electo insistió en que Arce debe permanecer en Bolivia porque “hay muchas dudas” que aclarar sobre la gestión saliente. “Que no se vaya, que se quede, porque vamos a pedirle muchas explicaciones”, señaló.

"Rendir cuentas"

Paz subrayó que el periodo de transición no es suficiente para conocer la situación real del Estado y reiteró que Arce está “más que invitado” a la ceremonia de investidura. “Espero que dé la cara. Si alguien sabe por qué estamos así, es él”, afirmó, en alusión a la crisis económica que atraviesa el país.

El líder electo recordó que Arce fue ministro de Economía durante casi todo el mandato de Evo Morales, por lo que —dijo— tiene responsabilidad directa en las políticas que llevaron al actual deterioro económico.

“Cuando estás en las filas esperando gasolina y diésel, cuando vemos el país como está, entendemos que no se tomaron las decisiones para estabilizar y reorganizar nuestra economía, nuestra sociedad y la política”, criticó Paz.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU y ocho países de América Latina ofrecen su apoyo para "estabilizar" la economía de Bolivia

Rodrigo Paz, al frente de un gobierno que nace con "marcapasos" y sin recursos

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Estados Unidos ataca cuatro nuevas narco-embaraciones en el Caribe 
NARCOTRAFICO

EEUU confirma ataques letales contra cuatro narco-embarcaciones; dejan 14 muertos y un sobreviviente

Te puede interesar

Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.
TEMPORADA

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto proporcionada el 28 de octubre de 2025 por el Departamento de Correcciones de Florida que muestra al recluso de corredor de la muerte Norman Grim.
Pena de muerte

Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato de una abogada que era su vecina

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra en niveles récord por tercera jornada consecutiva

Pronostican lluvias dispersas para el sur de Florida video
CLIMA

Tormenta azota Florida Central con lluvias comparables a un huracán

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba