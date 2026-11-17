De forma virtual, el presidente Abelardo De La Espriella inauguró el 16 de noviembre de 2026 el foro denominado "Milagro Week", en Nueva York, en busca de inversiones para Colombia

NUEVA YORK. - Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia , inauguró a distancia el lunes en Nueva York el primer evento de su Gobierno para atraer inversores extranjeros, con un primer anuncio sobre una inyección de recursos de Avianca por valor de 3.000 millones de dólares en los próximos tres años.

"Colombia está abierta para negocios, para la inversión y este es el momento para invertir", aseguró el mandatario a inversores estadounidenses en el foro denominado "Milagro Week". Colombia acudió con una propuesta de 97 proyectos en diversas áreas, con expectativas de negocio por valor de 41.900 millones de dólares.

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El presidente colombiano, que prometió no salir del país durante los cuatro años de su mandato, ofreció a distancia su discurso, de unos 15 minutos. Aseguró a los inversores que conoce de primera mano que necesitan seguridad, estabilidad y buenas oportunidades y que Colombia puede ofrecerlas.

También dijo que su administración quiere construir un "nuevo capítulo para Colombia" con una visión de inversiones para 10, 20 o 30 años.

El mandatario puntualizó: "Mi Gobierno cree en la libertad, la empresa privada, la propiedad privada, en el trabajo duro, la competición y el éxito y creemos que las compañías son esenciales para el futuro del país".

Colombia, "un país atractivo"

De La Espriella expresó que la meta es que Colombia se convierta en uno de los países más atractivos de Latinoamérica para la inversión internacional. "Queremos un Gobierno que ayude a las empresas a crecer, no un Gobierno que les dificulte la vida", sostuvo el presidente en su mensaje, que fue presenciado en dos salas en la sede de Citi Group en Nueva York.

Explicó a los inversores las ventajas de Colombia en términos de su ubicación, de su acceso a los océanos Atlántico y Pacífico y su cercanía a mercados internacionales, así como de sus recursos energéticos, minerales, agricolas, agua y su mano de obra.

"Vengan e inviertan, vengan y construyan, vengan y crezcan con nosotros. Queremos que sus empresas tengan éxito, que su inversión sea rentable y ayude a crear un mejor futuro para millones de colombianos", instó.

El plan económico del mandatario pasa por atraer inversión y aprovechar los recursos naturales, para recuperar la confianza en el país y hacerlo un destino "seguro y rentable" para los inversores.

Reuniones con inversores

Representantes del Gobierno colombiano, encabezados por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, se reunieron con inversores antes del evento, tras los cuales fueron anunciados compromisos de Avianca y del Grupo Plata, que elevará su inversión en el país a 400 millones de dólares durante los próximos tres años.

"Más divisas para el país, más conectividad y más turismo, que llega a las regiones en forma de empleo y oportunidades", dijo Restrepo, que hizo ambos anuncios en su página de X.

Dentro de los asistentes estuvo el empresario colombiano Felipe González, de la compañía Panandina, dedicada a promover inversiones en Colombia, quien aseguró que ha concretado en Nueva York un compromiso de inversión de 1.000 millones de dólares para desarrollar proyectos en el sector energético colombiano en 2027.

"Los inversores ven a Colombia como una gran oportunidad porque tiene un gobierno que está trabajando para impulsar, para facilitar que se puedan crear empresas, hacer negocios, que hayan reglas de juego claras" y se les ofrezca estabilidad, señaló a EFE.

FUENTE: Con información de EFE