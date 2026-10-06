Colombia ofrece asesoría legal a presuntos implicados en asesinato del presidente Moïse

Agentes del gobierno de EEUU custodian la llegada de personas relacionadas con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse a un aeropuerto en la Florida.

Agentes del gobierno de EEUU custodian la llegada de personas relacionadas con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse a un aeropuerto en la Florida.

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes a los ministerios de Defensa y Justicia brindar asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, y que permanecen bajo custodia en Estados Unidos desde mediados de septiembre.

"Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias", anunció el mandatario a través de sus redes sociales.

SEGURIDAD Presidente colombiano informa muerte de cabecilla del Clan del Golfo en operativo

Defensa de los militares detenidos

De la Espriella cuestionó la responsabilidad de todos los implicados y pidió que se determinen de manera individual las conductas de cada acusado.

"No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno", afirmó.

Asimismo, garantizó respaldo institucional para los detenidos y sus familias mientras avanzan los procesos judiciales.

"Los colombianos detenidos no estarán solos. Tendrán apoyo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se esclarezca", sostuvo.

El traslado a Estados Unidos

El pasado 20 de septiembre, un total de 18 personas vinculadas al caso, presuntos mercenarios, fueron trasladadas desde Haití a Estados Unidos.

Según la Fiscalía de EEUU han sido 30 las personas acusadas formalmente en ese país dentro de una investigación que continúa abierta para identificar tanto a los ejecutores materiales del crimen como a quienes habrían financiado, facilitado o apoyado la operación.

La investigación del Departamento de Justicia de EEUU concluyó que la conspiración involucró a personas radicadas en Haití, Colombia y Estados Unidos. De acuerdo con las pesquisas, fueron reclutados 22 exmiembros del Ejército colombiano, además de ciudadanos haitianos y estadounidenses.

Un magnicidio que sigue bajo investigación

Jovenel Moïse fue asesinado a tiros dentro de su residencia en Puerto Príncipe, mientras que su esposa, Martine Moïse, resultó herida en el ataque.

En mayo de 2026, un jurado federal de Miami declaró culpables a cuatro acusados por delitos relacionados con la conspiración para asesinar o secuestrar al mandatario haitiano.

El caso continúa siendo investigado por las autoridades estadounidenses, que buscan esclarecer toda la estructura que participó en la planificación, financiamiento y ejecución del magnicidio.

FUENTE: Con información de Europa Press