Colombia ofrece asesoría legal a presuntos implicados en asesinato del presidente Moïse

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes a los ministerios de Defensa y Justicia brindar asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, y que permanecen bajo custodia en Estados Unidos desde mediados de septiembre.
"Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias", anunció el mandatario a través de sus redes sociales.
Defensa de los militares detenidos
De la Espriella cuestionó la responsabilidad de todos los implicados y pidió que se determinen de manera individual las conductas de cada acusado.
"No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno", afirmó.
Asimismo, garantizó respaldo institucional para los detenidos y sus familias mientras avanzan los procesos judiciales.
"Los colombianos detenidos no estarán solos. Tendrán apoyo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se esclarezca", sostuvo.
El traslado a Estados Unidos
El pasado 20 de septiembre, un total de 18 personas vinculadas al caso, presuntos mercenarios, fueron trasladadas desde Haití a Estados Unidos.
Según la Fiscalía de EEUU han sido 30 las personas acusadas formalmente en ese país dentro de una investigación que continúa abierta para identificar tanto a los ejecutores materiales del crimen como a quienes habrían financiado, facilitado o apoyado la operación.
La investigación del Departamento de Justicia de EEUU concluyó que la conspiración involucró a personas radicadas en Haití, Colombia y Estados Unidos. De acuerdo con las pesquisas, fueron reclutados 22 exmiembros del Ejército colombiano, además de ciudadanos haitianos y estadounidenses.
Un magnicidio que sigue bajo investigación
Jovenel Moïse fue asesinado a tiros dentro de su residencia en Puerto Príncipe, mientras que su esposa, Martine Moïse, resultó herida en el ataque.
En mayo de 2026, un jurado federal de Miami declaró culpables a cuatro acusados por delitos relacionados con la conspiración para asesinar o secuestrar al mandatario haitiano.
El caso continúa siendo investigado por las autoridades estadounidenses, que buscan esclarecer toda la estructura que participó en la planificación, financiamiento y ejecución del magnicidio.
FUENTE: Con información de Europa Press