Presidente de Costa Rica elude votación clave en el Congreso sobre su inmunidad

El economista y exministro de finanzas Rodrigo Chaves asumió como presidente de Costa Rica por un mandato de cuatro años centrado en revitalizar uno de los países latinoamericanos. Las economías más estables de Estados Unidos.

SAN JOSÉ - El presidente de Costa Rica , Rodrigo Chaves , dijo este miércoles que no asistirá a la sesión del Congreso que debe decidir si le quita la inmunidad por supuesta corrupción, por considerar que hacerlo sería legitimar un "golpe de Estado".

El próximo lunes está convocado el plenario del Congreso de los Diputados, el parlamento unicameral costarricense, para decidir si el mandatario puede ser juzgado en un tribunal ordinario por un presunto caso de corrupción.

Chaves tiene la opción de defender su inocencia ante el plenario, cuya comisión especial creada por este caso ya ha recomendado quitarle la inmunidad.

"No me voy a prestar para darle un barniz de legitimidad al espectáculo lamentable, avergonzado, que ha montado (el presidente del Congreso) Rodrigo Arias con algunos diputados, el Poder Judicial y otras influencias externas", dijo Chaves en su conferencia de prensa semanal.

Es "un intento de golpe de Estado judicial (...), un show para deslegitimar a un gobierno al que el pueblo eligió y hoy apoya en números apabullantes", añadió Chaves, quien regularmente critica con un discurso populista a la Corte Suprema, el Congreso, la Fiscalía y a medios de comunicación.

"Delito de concusión"

El mandatario conservador, en el poder desde 2022, es acusado por la fiscalía del delito de concusión (abuso de poder para favorecer a alguien), penado con hasta ocho años de cárcel.

Es la primera vez que un presidente costarricense enfrenta un pedido de desafuero, que fue avalado por la Corte Suprema el 1 de julio.

Chaves perderá su fuero si al menos 38 de los 57 diputados votan a favor de quitarle la inmunidad, aunque eso no implica que pierda su cargo.

La fiscalía costarricense acusa a Chaves de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.

Según la acusación, la contratación de la empresa para prestar servicios durante el mandato de Chaves, que termina el año próximo, se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento "aparentemente" indebido.

FUENTE: Co información de AFP