Senado de Colombia aprueba ley que declara al Cártel de los Soles como "organización terrorista"

EEUU declaró al cártel 'Terrorista Global Especialmente Designado' a finales de julio, aduciendo que se trata de un grupo vinculado a Nicolás Maduro

El Senado de Colombia, en una sesión plenaria.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — El Senado de Colombia aprobò el proyecto de ley que declara al Cártel de los Soles como "organización criminal transnacional y terrorista", sumándose así a declaraciones similares como la de Estados Unidos, al que han seguido Argentina, Ecuador, República Dominicana y Paraguay en una iniciativa también abordada en la Unión Europea.

"La seguridad de los colombianos y de la región exige decisiones firmes contra estructuras que, como el Cártel de los Soles, han estado vinculadas con actividades de narcotráfico y terrorismo", declaró el Senado, según recoge el diario 'El Tiempo', después de que la proposición fuera aprobada con 33 votos a favor y 20 en contra.

De este modo, la Cámara Alta colombiana designó como "organización criminal transnacional y terrorista" al Cártel de los Soles, sustentándose en su deber constitucional de "proteger a todas las personas residentes en Colombia: en su vida, bienes, derechos y libertades", así como en los compromisos internacionales.

Vínculos de Maduro

Estados Unidos declaró al cártel 'Terrorista Global Especialmente Designado' a finales de julio, aduciendo además que se trata de un grupo vinculado al gobernante venezolano Nicolás Maduro, y señalándolo por su apoyo a "organizaciones terroristas extranjeras" como el Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa de México.

Tras la medida de Washington, otros países americanos como Argentina, Ecuador, República Dominicana y Paraguay han hecho lo propio. Además, la iniciativa ha cruzado también el Atlántico: este lunes, en España, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea (UE) aprobó una iniciativa por la que insta al Gobierno a promover la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de la UE, apenas cuatro días después de que el Parlamento Europeo instase a la Unión a hacerlo.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

