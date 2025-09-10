miércoles 10  de  septiembre 2025
REPRESIÓN

EEUU denuncia desaparición en Nicaragua de médico con nacionalidad costarricense

La "desaparición forzada" del médico Yerri Estrada, de 30 años, fue informada ante el plenario del Congreso de Costa Rica

Esta foto, publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025, muestra a la copresidenta nicaragüense Rosario Murillo (izq.) y al presidente Daniel Ortega (der.) asistiendo al desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua. (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Estados Unidos denunció este miércoles la desaparición en Nicaragua de un médico con doble nacionalidad nicaragüense y costarricense, por la que responsabilizó a los dictadores nicaragüenses, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

La "desaparición forzada" del médico Yerri Estrada, de 30 años, había sido informada ante el plenario del Congreso de Costa Rica la semana pasada por la diputada costarricense Priscilla Vindas.

"Hace tres semanas la dictadura Murillo-Ortega arrestó, torturó brutalmente y finalmente hizo desaparecer al Dr. Yerri Estrada, un médico entregado, después de una mañana dedicada a proporcionar servicios médicos a una comunidad local", señaló en X la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense.

"¿Su 'delito'? Defender la libertad durante manifestaciones cívicas pacíficas. ¿Está Murillo tan insegura de sí misma que no puede proporcionar evidencias de que esté vivo?", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1965842763834081552&partner=&hide_thread=false

"Nueva era represiva"

Este caso ocurre después de la muerte de dos opositores presos en Nicaragua, que exiliados y defensores de derechos humanos atribuyeron a una nueva "era represiva" por la transición anticipada del poder de un enfermo Ortega a su esposa.

En Nicaragua, la represión no solo alcanza "al pueblo nicaragüense, sino que también a ciudadanos con nacionalidad costarricense", afirmó Vindas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica indicó que su consulado en Managua está en contacto con la madre del médico y con las autoridades nicaragüenses, pero no divulgó detalles al aducir razones de confidencialidad.

"Persecución"

Ortega y Murillo están señalados de mantener una férrea persecución contra la oposición tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

El dictador sandinista, exguerrillero de 79 años, en el poder desde 2007 y que gobernó Nicaragua también con mano represiva en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una "dictadura familiar" junto a Murillo.

En los últimos meses se ha visto a Ortega en actos públicos con dificultad para caminar y semblante pálido (padece lupus e insuficiencia renal).

Estrada nació en 1995 en Costa Rica, pero en su infancia fue llevado a vivir a Nicaragua por su familia, según el diario nicaragüense La Prensa, que se edita en el exilio.

FUENTE: Con información de AFP

