viernes 12  de  septiembre 2025
Investigación

Detienen a cuatro sospechosos del crimen de militar nicaragüense en Costa Rica

Las detenciones se produjeron tras varios allanamientos en la Ciudadela León XIII, en San José, donde viven muchos migrantes nicaragüenses, y en Guanacaste

Operativo de la OIJ, en San José, Costa Rica. 

Cortesìa del diario digital CR Hoy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ — La policía de Costa Rica detuvo a cuatro sospechosos del asesinato en San José de un exmilitar nicaragüense del Ejército Popular Sandinista, exiliado y crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informaron este viernes las autoridades.

El 19 de junio, el mayor Roberto Samcam, de 66 años, fue acribillado en el condominio donde vivía en un suburbio de San José, un asesinato por el que activistas, movimientos nicaragüenses en el exilio y políticos locales responsabilizaron al régimen sandinista de Ortega y Murillo.

Las detenciones se produjeron tras varios allanamientos en la Ciudadela León XIII, una zona de San José donde viven muchos migrantes nicaragüenses, y en Cañas, a unos 175 kilómetros al noroeste de la capital costarricense, en la provincia de Guanacaste.

Según el Organismo (policía) de Investigación Judicial (OIJ), una de las detenciones se produjo el jueves, mientras que las otras tres este viernes. Los agentes buscan a un quinto sospechoso, presuntamente, el autor material del crimen.

¿Incursión política?

Ahora, la policía trabaja en "poder determinar si efectivamente estamos en presencia de una incursión política de otro gobierno o no", dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga, en un video enviado a periodistas.

En la grabación, Zúñiga asegura que el crimen fue cometido por "personas inexpertas" que son contratadas y "ejecutan estos homicidios de manera algo torpe".

Además de los detenidos, "tenemos a un sujeto (identificado) de apellido Carvajal, de 20 años de edad, quien sería el que cometería el homicidio", agregó Zuñiga.

En otro video de la OIJ se ve a más de una decena de policías vestidos con traje militar y con armas de grueso calibre irrumpiendo en una vivienda.

"Una esperanza"

Para los exiliados nicaragüenses, estos arrestos son "un paso" hacia la justicia, en un crimen "que se percibe como un intento de silenciar voces críticas al gobierno de Nicaragua", señaló Santos Méndez, coordinador de la Comunidad Nicaragüense en Guatemala.

"Lamentablemente, no todos los casos de violencia, persecución o amenazas reciben la atención que merecen, pero este proceso abre una esperanza", añadió Méndez.

Samcam, que hablaba con frecuencia con los medios para denunciar al régimen de Managua, vivía con su esposa en Costa Rica desde 2018, año en que masivas protestas contra Ortega fueron violentamente reprimidas, con saldo de más de 300 muertos según la ONU.

En 2024, otro exiliado nicaragüense en Costa Rica, Joao Maldonado, fue atacado a tiros mientras estaba en un automóvil con su novia en San José. Ambos resultaron heridos de gravedad.

Se trató del segundo atentado contra Maldonado en Costa Rica. La novia de Maldonado se encuentra inválida mientras él se recupera de las graves heridas que recibió.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

