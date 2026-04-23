Presidente de la UEFA admite que no comprende las decisiones arbitrales

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2025.

MADRID.- "Yo tampoco entiendo nada", admitió este jueves el presidente de la UEFA , Aleksander Ceferin , en referencia a la falta de unidad en las decisiones arbitrales desde la implantación del videoarbitraje ( VAR ).

"A veces, los aficionados no logran entender las diferentes interpretaciones de las reglas de un partido a otro, y les comprendo: yo tampoco entiendo nada ya", afirmó Ceferin durante la conferencia 'The Forum', organizada en Madrid por Apollo Sports Capital , nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid.

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"Con las manos, por ejemplo, nadie entiende nada. Si es penalti o no, si es intencionado o no... ¿Cómo saberlo, si no eres psiquiatra?", añadió el presidente de la UEFA.

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"Lo que tratamos de explicar a los árbitros es que quienes deciden son ellos sobre el terreno de juego. El VAR sólo debe intervenir en caso de error claro y manifiesto. Y las intervenciones deben ser breves, no como algunas veces en LaLiga o en la Premier League, con parones de 10-15 minutos para revisar una acción", recordó.

El presidente de la UEFA consideró que la mejor manera de evitar errores era "respetar lo más estrictamente posible" el reglamento del IFAB, lamentando que los clubes europeos lo llamen únicamente para "quejarse" y "nunca" para reconocer una decisión a su favor.

Multan al Bayern

El Bayern Múnich fue sancionado este jueves por la UEFA con una multa de 90.000 euros (105.000 dólares) por el incidente en el cual fotógrafos de la prensa resultaron heridos durante la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, el pasado 15 de abril ante el Real Madrid.

El equipo bávaro se libró así de un cierre parcial de su estadio.

Después de la victoria 4-3, lograda con dos goles en los últimos minutos, unos hinchas del Bayern cruzaron las vallas que les separaban del césped para ir a celebrar con los jugadores la clasificación para las semifinales, aplastando e hiriendo a varios fotógrafos.

La UEFA decidió entonces abrir un expediente disciplinario, que ha desembocado en esta multa de 89.625 euros, lo cual supone un gran alivio para el Bayern, que temía tener que recibir al París Saint-Germain el 6 de mayo en la vuelta de las semifinales europeas con una parte de su estadio cerrada al público.

FUENTE: AFP