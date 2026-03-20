Daniel Noboa rechaza cuestionamientos de Colombia por supuestos ataques a grupos criminales

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025.

QUITO.- El presidente de Ecuador , Daniel Noboa , calificó de “cuento” la reciente controversia diplomática con el gobierno de Gustavo Petro por los supuestos bombardeos ejecutados por fuerzas ecuatorianas contra posiciones de grupos criminales en la zona fronteriza entre ambos países.

En una entrevista concedida a Radio Centro, el mandatario ecuatoriano cuestionó la postura de Bogotá y sugirió que la reacción del gobierno colombiano responde a factores políticos internos.

“Yo creo que, haya disculpas o no haya disculpas, en un mes saldrán con otro cuento más”, afirmó Noboa al referirse a las críticas surgidas desde Colombia por las operaciones militares realizadas por Ecuador en la frontera.

Tensiones internas

El jefe de Estado sostuvo que la controversia también se produce en un contexto político particular en Colombia. Según dijo, el gobierno de Petro atraviesa un período marcado por tensiones internas y presiones de sectores industriales tras las consecuencias de la reciente disputa comercial entre ambos países.

Noboa señaló además que la balanza comercial ecuatoriana se ha visto afectada en las últimas semanas. “Si se compara con el año pasado, nuestra balanza comercial del 1 de febrero al 15 de marzo fue negativa en 108 millones de dólares”, indicó.

Reunión regional

Las declaraciones del presidente ecuatoriano se producen a pocos días de la reunión prevista para el 23 y 24 de marzo en Lima, convocada por la Comunidad Andina, en la que representantes de ambos gobiernos abordarán la tensión bilateral.

El diferendo entre Quito y Bogotá está relacionado con los presuntos bombardeos ejecutados por Ecuador contra grupos criminales que operan en la zona fronteriza, operaciones que el gobierno de Noboa asegura se han realizado exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano.

Las autoridades ecuatorianas han insistido en que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir al crimen organizado que opera en la zona limítrofe. Al mismo tiempo, Quito ha cuestionado la postura del gobierno colombiano y ha señalado que los grupos criminales se desplazan con facilidad a través de la frontera.

La controversia bilateral ocurre además en medio de una disputa comercial y arancelaria entre ambos países, lo que ha elevado las tensiones diplomáticas en las últimas semanas.

FUENTE: Con información de Europa Press