martes 21  de  julio 2026
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia quiénes serán sus embajadores en Venezuela y España

Abelardo de la Espriella escogió al empresario Jorge Jaller y al exsenador Carlos Felipe Mejía como jefes de la diplomacia clave para los tres países

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos&nbsp;

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la escogencia de los primeros representantes de la diplomacia de su gobierno que inicia el 7 de agosto, y dijo que el empresario Jorge Jaller Jaramillo y el exsenador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, serán sus futuros embajadores de Venezuela y España, respectivamente.

De la Espriella dio la información manera informal durante el acto conmemorativo del Día de la Independencia que encabezó en Medellín y en el Túnel del Toyo, en el departamento de Antioquia (noroeste).

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Las designaciones que conformarán la diplomacia colombiana son clave para las futuras relaciones que plantean un cambio de enfoque con países de la región, tras el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

Las embajadas en España y Venezuela son consideradas dos de las representaciones más relevantes de la política exterior colombiana

El futuro embajador en Venezuela

Jaller Jaramillo, reconocido abogado y empresario nacido en Antioquia, llega a la diplomacia luego de una carrera de más de dos décadas en el sector privado, donde ocupa altos cargos en el Grupo Éxito y estuvo al frente de las operaciones de marcas de cadenas de supermercados como Éxito y Carulla.

Durante la campaña presidencial, integró el equipo de asesores de Abelardo De la Espriella, en lo relacionado con la construcción de la propuesta de gobierno.

La embajada en Venezuela es una de las más relevantes en la política exterior colombiana con y una compleja agenda bilateral que durante los mandatos de Gustavo Pietro y Nicolás Maduro planteó planes fronterizos, cuestionados por poner en riesgo la seguridad regional, un tema que ha cambiado con matices con la gestión de la encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Diplomacia con España

Para conducir la diplomacia con España con la que hay una estrecha relación política y cultural, De la Espriella nombró a Mejía, ingeniero agrónomo y político, de 63 años de edad y oriundo de Manizales, capital del departamento de Caldas.

Fue senador por el partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, durante dos periodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022), organización que para sumarse a la candidatura presidencial de De la Espriella.

Presidió la Comisión Quinta del Senado, que se ocupa de los asuntos agropecuarios, medio ambiente y recursos naturales, entre otros, pero antes de llegar al Congreso desarrolló su actividad en el sector agropecuario y participó en la fundación del movimiento Democracia Viva, del expresidente Uribe.

En el mismo acto, De la Espriella anunció además la designación de Jaime Uribe como futuro presidente de ProColombia y reiteró que la seguridad será uno de los ejes centrales de su Gobierno.

En fecha reciente, el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila designado por Prieto, presentó su renuncia al cargo ante "la senda hacia la que avanza el país", según dijo.

FUENTE: Con información de EFE; noticiascaracol.com

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