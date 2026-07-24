60 personalidades exigen al Parlamento declarar falta absoluta del presidente de la República

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

CARACAS.- Sesenta personalidades y académicos venezolanos exigen a la Asamblea Nacional declara la vacante absoluta del presidente de la República y convocar a elecciones.

En el comunicado público afirman: “Hace exactamente un mes, el 24 de junio, aniversario de la Batalla de Carabobo, Venezuela sufrió el embate de un doble terremoto que provocó una nueva tragedia. El mundo observó atónito la ausencia e ineficacia del Estado venezolano, reflejo del abandono en que fueron dejadas por años las organizaciones de defensa y protección civil. Fue la población, con el corazón en sus manos, la que asumió inmediatamente el rescate de las víctimas con el apoyo de equipos de países amigos”.

Se añade que: “La indignación ante lo ocurrido no ha hecho sino reafirmar en los venezolanos la urgente necesidad de cambio político. Ya se han cumplido 180 días en los cuales la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez ha venido ejerciendo la Presidencia de la República. La Constitución vigente obliga a convocar a elecciones presidenciales cuando hay falta absoluta en la primera mitad del período presidencial (arts. 233 y 234)”.

También en el texto se declara que: “La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el Bloque Constitucional, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, el Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV y la Federación de estudiantes universitarios, entre otros, han reclamado públicamente el que se cumpla con esta obligación constitucional”.

Explican los solicitantes que: “Se trata, además, de un asunto estrechamente vinculado al principio constitucional de soberanía, la cual reside intransferiblemente en el venezolano, como lo establece el artículo 5 de la Constitución”.

No habrá solución sin cambios políticos

Destacan que “la permanencia de presos políticos en las cárceles y las excarcelaciones sin disfrute pleno de la libertad; las limitaciones a la libertad de expresión; la crítica situación de la salud, la educación y de otros servicios públicos esenciales, el alza continua y acelerada del costo de la vida; la corrupción generalizada, la ausencia de una justicia independiente y la sumisión de instituciones del Poder Ciudadano, Fiscalía, Contraloría y Defensoría al Poder Ejecutivo, no tendrán solución hasta que no se produzca el cambio político que ansía la inmensa mayoría de los venezolanos”.

En la parte final del escrito señalan que “la crisis que agobia a nuestro país, incrementada por los devastadores efectos del doble sismo, solo podrá ser superada en democracia y con plena vigencia del Estado de derecho. La recuperación de la economía será posible cuando se garantice la seguridad de la inversión nacional y extranjera, se respeten las obligaciones contraídas con los organismos internacionales y retorne al país una parte importante de nuestros valiosos recursos humanos”.

Concluyen que “hoy, en el natalicio de El Libertador exigimos a la Asamblea Nacional declarar la falta absoluta en la presidencia de la República y tal como lo establece la Constitución vigente convocar al pueblo para que ejerza su soberanía en elección presidencial a celebrarse a la mayor brevedad”.

¡La soberanía se ejerce en elecciones libres!

Firmantes:

Corina Yoris, Juan Pablo Guanipa, Teresa Albanes B, Arnoldo J Gabaldón, Luisana Leoni, Juan Luis Herrera U, César Pérez Vivas, Gloria Cuenca, Melquíades Pulido, María C Cipriani, Sadio Garavini, José Ignacio Gerbasi, Aquiles Martini P, Iván Márquez N, Pilarica Iribarren, Rosalind G de Pulido, Gehard Cartay R, Guillermo Herrera G, Isaías Barnola, Marcos Villasmil, Luis Ugalde, Cecilia Sosa Gómez, Elías Pino Iturrieta, Cecilia García Arocha, José María De Viana, Benigno Alarcón, Imelda Cisneros, Julio Rodríguez B, Macky Arenas, Ramón Piñango, Ana Black, Marieta Hernández V, Carlos Julio Romero, Mirla Pérez, Rafael Quiroz, Leonardo Palacios, Teresita Maggi, Betzaida Barela S, Andrés Caleca, Haroldo Romero, Perkins Rocha, Eduardo Fernández, Oswaldo Álvarez Paz, Fernando Ochoa Antich, David Morán Bohórquez, Henkel García U, Salvador Yanuzzi, Rafael Montero Revete, Enrique Urdaneta F, Werner Corrales, Juan A Herrera B, Milos Alcalay, María M Colmenares, Jorge Sucre C, María de L Cisneros, Virginia Rivero L, Miguel Parra G, Carlos Rasquin, Ivonne Attas, Andrés Caldera P.

FUENTE: Con información de Redes Sociales