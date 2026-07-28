Exfuncionaria acusa a Petro de maltrato por denunciar corrupción en Colombia

BOGOTÁ.- La exsecretaria general de la presidencia de Colombia Angie Rodríguez acusó el martes al mandatario izquierdista Gustavo Petro de malos tratos por denunciar presuntos casos de corrupción que desataron un escándalo a pocos días del final de su gobierno.

Rodríguez fue una de las funcionarias más cercanas a Petro hasta que su relación se fracturó a inicios de año. Hasta enero se encargaba de los asuntos administrativos de la presidencia y de tramitar nombramientos en ministerios y entidades.

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En los últimos días ha denunciado la existencia de una presunta red de corrupción dentro del gobierno que operaba con conocimiento del mandatario, quien dejará el poder el 7 de agosto con la investidura del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Rodríguez aseguró a medios de comunicación que la supuesta estructura para influir en nombramientos de altos cargos públicos era encabezada por Juliana Guerrero, una joven de 24 años y sin experiencia en política cercana a Petro.

La exsecretaria sostiene que se negó a avalar varios nombramientos, entre ellos el de Guerrero como viceministra del Ministerio de la Igualdad por pedido del presidente, luego de que se comprobara que su título universitario era falso.

Rodríguez afirma que tras oponerse a esas decisiones recibió malos tratos por parte de Petro y sugirió que llegó a amenazarla.

"Me recordó su pasado en la guerrilla", contó este martes a Blu Radio, en referencia a la militancia de Petro en la guerrilla urbana M-19 durante su juventud.

Rodríguez añadió que teme por su vida : "El miedo que más me asiste es que me maten o que me metan presa a través de montajes", dijo entre lágrimas.

Petro calificó a Rodríguez de "manipuladora" y desestimó las denuncias.

Tras salir de la secretaría general de la presidencia en enero, Rodríguez asumió como jefa de una entidad encargada de financiar proyectos en zonas afectadas por desastres naturales.

Sostiene que las "situaciones extremas" a las que la llevó al presidente con sus tratos le provocaron depresión y ansiedad.

El gobierno de Petro ha sido salpicado por otros escándalos de corrupción por los que fueron detenidos exministros de Hacienda y del Interior.

FUENTE: Con información de AFP