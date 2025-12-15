Presidente Kast llama a la unidad para restablecer respeto a la ley "sin excepciones"

SANTIAGO DE CHILE. - Tras una contundente victoria en el balotaje de Chile de este domingo, el presidente electo José Antonio Kast convocó a los chilenos a la unidad nacional para restablecer el respeto a la ley en todas las regiones “sin privilegios ni excepciones”, durante su primer mensaje que ha generado expectación tras derrotar a la izquierda.

“Vamos a restablecer la ley en todas las regiones, sin privilegios ni excepciones. Son los ciudadanos quienes merecen atención, no quienes detentan poder”, dijo Kast, quien agradeció todos los votos obtenidos en favor del “cambio” en tiempos en que la izquierda tradicional de Chile atraviesa una de sus peores crisis.

“Aquí no ganó una persona ni un partido, ganó Chile y la esperanza de vivir sin miedo”, enfatizó el mandatario elegido en su tercer intento por gobernar desde la Casa de la Moneda.

Kast, fundador del Partido Republicano, se impuso a la candidata Jeannette Jara, de la coalición de izquierdas Unidad por Chile que apoyó el presidente saliente Gabril Boric, en un proceso polarizado en el que los temas predominantes fueron la seguridad y la inmigración.

Contó con el apoyo de los candidatos de derecha, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, principalmente, que quedaron fuera en la primera vuelta de noviembre.

Kast y la unidad en Chile

Kast, abogado de 59 años de edad, ha dado con su triunfo un nuevo rumbo de Chile hacia la derecha, luego de gobiernos de izquierda, centroizquierda y centroderecha, lo que fue pronosticado por analistas internacionales que destacaron el desafío de retomar el acuerdo nacional y la democracia en el país sureño.

Pidió compromiso a su entorno y sus seguidores a las propuestas de cambio y agradeció “el entusiasmo y respeto durante todo este acto democrático”.

“Les pido ese sacrificio adicional para que nos sigan acompañando, porque en estos cuatro años vamos a hacer las cosas bien”, dijo

En su mensaje, destacó el triunfo obtenido como el de “ese Chile que trabaja, que madruga, que cumple con esfuerzo sus obligaciones y que solo quiere vivir tranquilo”, expresó en referencia a las personas que “se sentían solas, que no las escuchaban ni las defendían” y ofreció un gobierno “más cercano” con los ciudadanos.

En las últimas horas, Kast ha recibido el respaldo de sectores democráticos del país, así como de EEUU y de la venezolana Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

FUENTE: Con información de CNNenespañol, Infiobae, agencias