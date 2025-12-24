miércoles 24  de  diciembre 2025
PROPUESTAS

Kast plantea a Noboa crear un corredor humanitario para el retorno de migrantes venezolanos

La iniciativa debe ser consensuada con Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Países todos con altos íncides de migrantes que huyen de Venezuela

En el centro, los presidente de Chile y Ecuador, José Antonio Kast y Daniel Noboa.

En el centro, los presidente de Chile y Ecuador, José Antonio Kast y Daniel Noboa.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, consideró con su homólogo de Ecuador Daniel Noboa, la posibilidad de crear un "corredor humanitario" con vistas a facilitar el regreso de migrantes venezolanos sin documentación a su país de origen desde distintos territorios del continente.

"Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador", señaló el chileno en una rueda de prensa celebrada al término de su reunión con Noboa en Quito.

Lee además
El presidente de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"
José Antonio Kast junto a su esposa, María Pía Adriasola, celebran los resultados de la segunda vuelta. 
ELECCIONES

Triunfo de Kast abre una nueva etapa política en Chile con el desafío de alcanzar consensos

Al ser preguntado por la respuesta del ecuatoriano a su propuesta, Kast se limitó a decir que "todos tenemos la misma situación provocada por un gobernante que es ilegítimo en Venezuela", en alusión a Nicolás Maduro.

En este sentido, agregó que "entre todos tenemos que buscar la manera más rápida y respetando la dignidad de las personas para que vuelvan a su patria, pero eso será más adelante, una vez que jure como presidente", lo que no tendrá lugar hasta el 11 de marzo de 2026.

En cualquier caso, la iniciativa debe ser consensuada con Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, según indicó horas antes a su llegada a la capital.

Durante el encuentro, ambos dirigentes han abordado "desafíos comunes que tenemos en materia de seguridad, inmigración y desarrollo comercial y económico", indicó Kast en su cuenta de la red social X, donde se ha mostrado agradecido con su par ecuatoriano por "la grata conversación" y ha destacado que "comienza una nueva era en las relaciones entre" los dos países.

Se trata del segundo viaje al extranjero de Kast desde que el pasado 14 de diciembre se hiciera con la Presidencia de Chile al ganar las elecciones, ya que este martes se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires. Además, está previsto que en enero viaje a Perú para un encuentro con el mandatario, José Jerí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/joseantoniokast/status/2003558764889444853&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Kast, presidente de Chile y esperanza para Cuba

Kast y el triunfo aplastante del sentido común en Chile

Chile: el fin del clivaje dictadura–democracia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

El excomisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.
Unión Europea

EEUU niega visa a excomisario de la UE por "censura global" a través de regulaciones tecnológicas

Te puede interesar

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
PRESIóN

Chevron, la única empresa extranjera que explota el petróleo de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Adriano Benítez Martí y su madre quien alberga la esperanza de encontrar a su hijo con vida.
SE BUSCA

Desaparece adolescente en Cape Coral y su madre clama ayuda

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.
SUCESO

Violencia doméstica deja una mujer muerta en Oakland Park

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025.
CUBA

Óscar Pérez-Oliva Fraga: el sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro que se alista para seguir la dinastía