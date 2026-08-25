Presidente Trump prorroga el embargo comercial a Cuba

En la foto de archivo, el dictador de Cuba Raúl Castro (2-derecha), junto al designado gobernante Miguel Díaz-Canel (2-izquierda).

WASHINGTON — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando ejecutivo el 20 de agosto de 2026 mediante el cual extendió por un año la aplicación de las facultades contempladas en la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading With the Enemy Act, TWEA), respecto a Cuba.

El gobierno estadounidense prorrogó hasta el 14 de septiembre de 2027 las autoridades normativas que respaldan las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, evitando su expiración prevista para septiembre de 2026.

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En 1962, la administración de John F. Kennedy recurrió a las facultades de la Ley de Comercio con el Enemigo, que Washington acaba de prorrogar, para establecer el embargo contra la isla bajo régimen comunista por 67 años.

Aunque la renovación de la ley era algo esperado, llega en un momento en que la dictadura enfrenta desde enero un relativo embargo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La seguridad nacional de EEUU

En el documento emitido desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense señaló que la continuidad de estas restricciones "redunda en el interés nacional de Estados Unidos", reseña el portal web Martí Noticias

El memorando instruyó formalmente al Secretario del Tesoro para la publicación oficial del decreto en el Registro Federal, manteniendo la vigencia del marco legal ejecutivo que sostiene las limitaciones comerciales y financieras hacia la Isla.

Con esta decisión, la administración Trump mantiene sin variaciones el esquema de sanciones y controles financieros aplicados al régimen cubano durante el presente periodo fiscal.

Cuba y Estados Unidos atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una grave crisis interna en la isla y una política de "máxima presión" por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un embargo parcial petrolero y sanciones desde mayo que han provocado la salida de grandes empresas extranjeras que sostenían a la dictadura castrista.