Tres estadounidenses entre los desaparecidos tras inundaciones en Nepal

KATMANDÚ .- Hasta ahora, tres estadounidenses se cuentan entre las 384 personas reportadas como desaparecidas tras las inundaciones (riadas) que golpearon este miércoles el norte de Nepal, que hasta los momentos ha dejado un saldo de 90 fallecidos, de los cuales 22 cuerpos han sido recuperados.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Turismo de Nepal, con base en los reportes de agencias de viajes y turismo, entre los desaparecidos también están: 105 indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, un australiano y un neerlandés.

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La información, que también fue verificada con guías, autoridades locales y cuerpos de seguridad, incluye además a 93 ciudadanos nepalíes.

Las autoridades y agencias de viajes todavía tratan de confirmar la nacionalidad de otros 111 extranjeros incluidos en la lista de desaparecidos.

Los 384 viajeros estaban repartidos entre una decena de agencias de turismo y se encontraban en la zona afectada o transitaban por ella cuando una riada repentina golpeó la cuenca del río Bhote Koshi, en el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet (China).

Crecida devastadora

La crecida de horas del río fue devastadora. Un torrente de lodo y escombros desbordó el cauce, sepultó edificios y desencadenó una búsqueda frenética para encontrar a supervivientes entre los escombros.

Los medios estatales chinos informaron de “numerosas víctimas” a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la región vecina del Tíbet, y el presidente, Xi Jinping, ordenó una operación de rescate "a gran escala".

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

Al menos 19 cuerpos han sido recuperados tras las inundaciones, indicó la policía de Nepal, que añadió que también había “varios agentes que estaban fuera de contacto”.

Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot, contó: “Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas".

"Fue absolutamente desgarrador. Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual", añadió. "Fue absolutamente desgarrador. Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual", añadió.

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

“Numerosas víctimas”

Un portavoz de la policía dijo a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían “alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejan”.

Raju Bhadel, de 56 años, relató que recibió una llamada de su cuñado durante la mañana.

“Estaban llorando y dijeron que su casa estaba arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido”, afirmó.

Las inundaciones y los esclavos son frecuentes durante la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia.

Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.

La cadena estatal china CCTV informó el miércoles que “un avance de tierra en el lado nepalí produjo numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”, el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que “la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, informó CCTV.

El deshielo

Los equipos de emergencia creen que la inundación ha sido causada por el deshielo de la nieve que había caído en el río Bhote Koshi, que fluye desde el Tíbet hasta Nepal, señala la BBC. Las riadas han arrasado con el distrito de Rasuwa y en vídeos compartidos por la Policía de Nepal y otros usuarios en redes sociales se muestra torrentes de agua enlodada atravesando los valles montañosos de este distrito del Himapaya, limítrofe con China.

Las inundaciones provocaron destrozos en las comunicaciones y suministro eléctrico. Desde Nepal se atribuye este fenómeno a un terremoto sufrido horas antes.

| Una impactante riada azoto la frontera de Nepal y China. Se habla de indefinida cantidad de fallecidos y miles de desaparecidos. Las inundaciones provocaron destrozos en las comunicaciones y suministro eléctrico. Desde Nepal se atribuye este fenómeno a un terremoto… pic.twitter.com/wz4mGm7lhz — UHN Plus (@UHN_Plus) August 26, 2026

FUENTE: Con información de EFE/AFP/ABC/UHN Plus