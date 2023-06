¿Prigozhin en Venezuela?

La imagen muestra al jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, dirigiéndose al ejército ruso al presentar los cadáveres de combatientes caídos de Wagner en un lugar no revelado. El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner arremetió el viernes contra los jefes del ejército ruso con una diatriba cargada de improperios en un video que muestra docenas de cadáveres. En el video de su canal de Telegram, Yevgeny Prigozhin acusó al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe de gabinete, Valery Gerasimov, de no proporcionar suficientes municiones a sus combatientes.

Las noticias sobre el protagonismo de Prigozhin, su desafío al Kremlin y el destino de este criminal y su banda de mercenarios continúan siendo fuente de especulaciones a las que sumo mis interpretaciones como observador de esta distopía global. No soy un entendido en geopolítica, pero eso no impide que me mantenga atento a lo que sucede en el mundo para poder entender los acontecimientos y opinar sobre hechos preocupantes. Pienso que Prigozhin se hartó de la guerra en Ucrania y buscó una salida por la puerta de atrás del burdel ruso. Este oligarca tenía varios meses quejándose de las zancadillas propinadas por los generales burócratas después que públicamente había pedido endurecer táctica y estratégicamente la invasión, ufanándose de la ferocidad de sus mercenarios dejando un rastro de violaciones, torturas y asesinatos masivos cometidos en los frentes de batalla asignados por Putin y su jerarquía militar. Prigozhin tiene otros intereses que son mucho más rentables y menos arriesgados para alimentar sus multimillonarias arcas, como son la extracción de metales preciosos en países forajidos o Rogue States del tercer mundo.