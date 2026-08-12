Prisoners Defenders documenta 36 nuevos casos de presos políticos en Cuba

Guardias de la prisión de máxima seguridad "Combinado del Este", en La Habana.

LA HABANA -- La ONG Prisoners Defenders (PD) documentó 36 nuevos presos políticos en Cuba al cierre de julio, quince de ellos vinculados con protestas por “haber participado en ellas, documentarlas, respaldarlas o haber sido relacionados posteriormente con los hechos”, según su informe publicado este miércoles.

La organización, con sede en Madrid, indicó que trece de esos casos se concentraron en provincias del centro-este y este de la isla, donde “los apagones prolongados, la falta de agua y el colapso de otros servicios esenciales impulsan cada día nuevos cacerolazos y manifestaciones”.

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Represión en provincias

PD detalló que Santiago de Cuba y Camagüey concentran el mayor número de encarcelamientos registrados, con cuatro casos cada una, seguidas de Guantánamo y Holguín, con dos respectivamente, y Las Tunas, con uno.

“Esta distribución revela que el descontento social y la respuesta represiva tuvieron una incidencia particularmente marcada fuera de La Habana, en provincias golpeadas por el colapso de los servicios básicos y con mayores dificultades para visibilizar las detenciones y obtener asistencia jurídica”, añadió.

Caso de un menor detenido

El informe también refiere al caso de Alex Javier Hernández González, de 13 años, cuya madre denunció que fue detenido “sin orden de arresto ni tutela judicial” el 22 de julio de 2026 durante las protestas en Santiago de las Vegas, La Habana.

PD asegura que el menor permanece en la prisión denominada El Combinadito, en Guanabacoa, y considera que se han “vulnerado las garantías especiales de protección que corresponden a un niño de trece años”.

Liberaciones y condiciones de salud

La ONG explicó que de los 36 nuevos prisioneros políticos registrados en julio, otros 15 salieron de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas en ese mismo periodo.

El informe indica que se han censado 459 presos con patologías médicas graves, atribuidas a “la falta de alimentación, los malos tratos, el ambiente represivo y su agravamiento por la ausencia de atención médica”.

Además, agrega que existen 54 presos políticos con trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.

De acuerdo con los datos de Prisoners Defenders, desde el 1 de agosto de 2021 hasta finales de julio de 2026 se han contabilizado 2.148 presos políticos en las cárceles cubanas.

FUENTE: Con información de EFE