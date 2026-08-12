miércoles 12  de  agosto 2026
EMERGENCIA

Presidente de Colombia anuncia que declarará "emergencia económica" ante crisis por terremoto

Al menos 265 fallecidos y 3.494 heridos deja el terremoto en Colombia, según el último balance presentado por el presidente Abelardo De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente Abelardo De la Espriella anunció el miércoles que declarará la emergencia económica en Colombia para afrontar el terremoto que deja miles de víctimas, una medida que lo faculta a decretar impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

El gobierno determinó "hacer uso uso de la emergencia económica", señaló el mandatario, quien asumió el 7 de agosto con la consigna de no crear más tributos pese a haber encontrado, según él, un Estado desfinanciado.

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"Esta crisis nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total en recursos de tesorería y un presupuesto público desfinanciado", sostuvo durante una conferencia de prensa.

El grueso de las medidas de la emergencia solo se conocerán cuando el gobierno publique el decreto.

Sin embargo, su finalidad práctica, de acuerdo con la Constitución, es crear nuevos impuestos sin que deban ser aprobados por el Congreso. La medida podrá estar vigente por un periodo máximo de 90 días.

De la Espriella también anunció la creación de un fondo para atender a las víctimas del sismo con "aportes nacionales e internacionales" para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles y vías, así como los cinco aeropuertos que se vieron afectados por el terremoto.

En tal sentido, ratificó que habrá subsidios de arrendamiento y para el pago de servicios públicos de los afectados.

Balance de fallecidos

Por otra parte, De la Espriella informó que al menos 265 fallecidos y 3.494 heridos deja el fuerte terremoto en Colombia. El sismo de magnitud 7,4 que afectó el oeste del país también deja 496 desaparecidos y 11.347 viviendas destruidas, declaró el mandatario.

Las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud de 7,4 son Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

FUENTE: Con información de AFP

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