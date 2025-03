Proyección militar de China en el mundo e instalaciones de doble uso. ¿Por qué hay tantas en Sudamérica?

En el caso de China, 14 de los 115 puertos activos en los que tiene participación mayoritaria tienen potencial para uso naval. En América Latina, controlan el acceso al Canal de Panamá y acaban de completar el puerto de El Chancay en Perú, que se convertirá en un centro logístico clave con un calado de 17.8 metros. China tiene participación administrativa y de inversión en más de 40 puertos en América Latina.

China realiza casi el 95% de su comercio internacional a través de rutas marítimas y mantiene setenta acuerdos bilaterales y regionales de transporte marítimo con 66 países. Cabe destacar que todavía no cuenta con una Armada de Aguas Azules que la convierta en una potencia naval global, pero ya dispone de dos portaaviones y un tercero en pruebas marítimas. Teniendo en cuenta que poseen la propiedad total de 14 puertos que podrían utilizarse con fines militares a nivel mundial, y que estos puertos están diseñados con los tamaños de atraque adecuados, es posible su uso estratégico. Un puerto con un calado de 16 metros (52 pies), diseñado para acomodar petroleros, puede fácilmente albergar portaaviones, que requieren un calado de 11 metros, así como otras embarcaciones más pequeñas.

Independientemente de si alguna vez los usan para proyectar fuerzas militares, China ya opera en 66 países, gestionando la mayor parte del comercio y controlando la cadena de suministro del comercio global. Pueden crear escasez artificial, retrasar suministros y manipular la demanda, generando en ocasiones desabastecimientos y aumentos artificiales de precios. La dependencia mundial de los barcos portacontenedores chinos debería ser motivo de preocupación. Los contratos de arrendamiento portuario suelen ser de largo plazo, ya que la inversión requiere un retorno para la construcción y operación, lo que plantea una preocupación legal. En el futuro, la guerra no se librará en un campo de batalla, sino en todos los aspectos de la economía, convirtiéndose en un factor determinante.

Las incursiones de China en el espacio también son un motivo de gran preocupación en una confrontación futura. Una de sus prioridades es alcanzar el liderazgo en tecnología de órbita baja (LEO, Low Earth Orbit). Su objetivo es competir con Starlink, el pionero en este ámbito. Qiafan planea construir una flota de 600 satélites LEO y eventualmente contar con hasta 14,000 en órbita. Pero no está solo: el proyecto Guowang, propiedad de CSNG (China Satellite Network Group), planea lanzar otros 13,000 satélites, lo que llevaría a China a contar con 27,000 satélites LEO antes de que finalice la década, con la meta de alcanzar un total de 40,000. China ha logrado aterrizar una sonda espacial en el lado oscuro de la Luna, en su polo sur, y planea enviar una tripulación para el año 2030 (en apenas cinco años) y establecer una base lunar en 2035. Esto confirma que el espacio será un factor clave con un uso dual, sin importar lo que los acuerdos actuales digan sobre la militarización del espacio.

América Latina le proporciona a China una instalación clave para el control de satélites geoestacionarios, su sistema GPS equivalente, guerra electrónica (EW) y telemetría de misiles. Volviendo a los satélites LEO, seguirles el ritmo es un reto, ya que se desplazan a una velocidad de 17,000 mph y solo tienen breves contactos con las estaciones de transmisión en tierra. Este será un nuevo escenario de competencia, especialmente tras el éxito militar reciente de Starlink en Ucrania.

China ha estado tomando nota de cómo este tipo de apoyo a las tropas ha permitido a Ucrania operar drones tanto en el campo de batalla como en el mar. Si consideramos los informes de evaluación posterior a la acción y las lecciones aprendidas, y las incorporamos en los planes de batalla, obtenemos otro multiplicador de fuerza. En el caso de un conflicto con Taiwán, sería crucial desplegar sistemas que proporcionen soporte continuo en el campo de batalla.

Un proveedor de servicios de telecomunicaciones ganaría acceso a ese mercado si damos un paso más allá y reconocemos que más de 2.6 mil millones de personas en el mundo aún no tienen conexión a internet. América Latina tiene vastas zonas rurales desconectadas, como el Matto Grosso en Brasil, las Pampas en Argentina, los desiertos del altiplano en Perú, Bolivia y Chile, y los pantanos del Chaco en Paraguay. Esto sería crucial para otro de los proyectos emblemáticos de China: la Iniciativa de la Ruta de la Seda Digital (DSR, Digital Silk Road). Esta iniciativa integraría redes de más de 37 países, permitiéndoles utilizar equipos de vigilancia de alta potencia.

Una vez más, el intercambio de tecnología con fines de influencia es un factor clave. En manos equivocadas, podría facilitar la censura digital, empoderando a regímenes autoritarios para aprovechar este control. Podría ayudar a los gobiernos a espiar a sus opositores y rivales internos. Finalmente, la inundación del mercado con tecnología barata respaldada por financiamiento estatal puede hacer que incluso países democráticos opten por las plataformas más económicas, abriéndose a la intrusión, vigilancia y control, lo que permitiría que regímenes aliados como Venezuela, Cuba y Nicaragua continúen reprimiendo a sus opositores.

El último punto en esta historia sobre instalaciones de uso dual se refiere a las estaciones de rastreo satelital en el extranjero. China tiene estaciones de rastreo satelital en países como Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela y Perú, lo que les permite rastrear y comunicarse con sus satélites, particularmente en el hemisferio sur, generando preocupaciones sobre la posible vigilancia de activos de otros países. Una de las estaciones más controvertidas es “Espacio Lejano” en Argentina, debido a la falta de supervisión sobre su funcionamiento. China también tiene estaciones en África, el sudeste asiático y el Círculo Ártico, ubicadas en países como Kenia, Namibia, Pakistán y Suecia.

La base de Espacio Lejano en Argentina puede servir como enlace de datos o retransmisión de señales utilizando tres bandas de frecuencia: S-Band, X-Band y Ka-Band. La S-Band se usa en GPS, Wi-Fi, Bluetooth y misiones espaciales civiles, además de operaciones de espacio profundo de la NASA. También tiene aplicaciones militares de mapeo de alta resolución y alerta temprana (EW). La X-Band se usa para radioastronomía, exploraciones terrestres y vigilancia del campo de batalla. Sus aplicaciones militares incluyen guía de misiles, rastreo de armas y CCI (Comando, Control e Inteligencia). Finalmente, la Ka-Band, utilizada para aplicaciones civiles similares, tiene un papel dual al agregar radares de corto alcance para aeronaves militares.

Las estaciones terrestres son solo una parte del rompecabezas. Se complementan con barcos de rastreo y vigilancia espacial, lo que proporciona una cobertura continua y redundante. China ha lanzado su cuarto satélite óptico geoestacionario de teledetección en diciembre de 2023, supuestamente con fines civiles como la estimación de cultivos y la prevención de desastres, aunque también tiene aplicaciones militares como satélite de reconocimiento.

El inventario de China también incluye barcos de seguimiento y vigilancia espacial, que pueden realizar muchas de las mismas funciones TT&C (Telemetría, Seguimiento y Control) con el beneficio adicional de la movilidad. La cobertura desde todas las plataformas, tanto terrestres como marítimas, garantiza un contacto continuo con los satélites y proporciona redundancia. China puso en órbita su cuarto satélite geoestacionario de teledetección óptica en diciembre de 2023. Aunque afirma que se trata de una plataforma civil para la estimación de cosechas, la previsión meteorológica y la prevención de desastres, en realidad tiene un modo dual con aplicaciones militares como satélite de reconocimiento militar. Es el más grande de los tres satélites anteriores y opera en una órbita baja terrestre (LEO), donde se encuentran la mayoría de los satélites militares. Con esto, el número de satélites chinos en LEO asciende a 32, además de un nuevo satélite SAR (Radar de Apertura Sintética), que también aseguran que se usa exclusivamente para la estimación civil de recursos terrestres.

Sin embargo, como graduado del Curso de Intérpretes de Satélites ASAR, puedo dar fe de su potencial doble uso una vez que se explotan las imágenes. El Ejército Popular de Liberación (EPL) busca una cobertura redundante del océano Índico-Pacífico y su área de influencia, con la capacidad de detectar movimientos y cambios en la región, lo que incluye embarcaciones navales, aeronaves y movimientos de tropas en tierra, que son los verdaderos objetivos de esta plataforma. Su presencia en América Latina es considerable y debe ser considerada una amenaza para Estados Unidos. Poseen inversiones en todos los minerales estratégicos (litio, cobre y muchas otras materias primas), así como estaciones terrestres de satélites y puertos, todos los cuales tienen un papel dual inherente en tiempos de guerra.

Referencias:

CSIS. (Clayton Swope) January 19, 2024 No place to hide: A look into China’s Geosynchronous Surveillance Capabilities.

Retrieved from: https://www.csis.org/analysis/no-place-hide-look-chinas-geosynchronous-surveillance-capabilities

CSIS: (Matthew P. Funaiole, Dana Kim, Brian Hart and Joseph S. Bermudez Jr.) October 04, 2022 Eyes on the Skies China’s Growing Space Footprint in South America

Retrieved from: https://www.csis.org/analysis/eyes-skies-chinas-growing-space-footprint-south-america

CE: (Steven Feldstein) September 3rd, 2024 Why catching up to Starlink is a Priority to Beijing

Retrieved from: https://carnegieendowment.org/emissary/2024/08/china-starlink-qianfan-satellite-internet-launch-priority?lang=en

CFR: ( Zongyuan Zoe Liu) August 26, 2024 Tracking China’s Control of Overseas Ports

Retrieved from: https://www.cfr.org/tracker/china-overseas-ports

Por: LTC (Ejército de EE. UU., Ret.) Octavio Pérez— Senior Fellow, Asuntos Político-Militares, MSI2

Publicado originalmente en Miami Strategic Intelligence Institute