domingo 9  de  agosto 2026
FENÓMENO NATURAL

Puerto Rico soporta un fin de semana bajo racionamiento de agua por la sequía

Si la situación no mejora en breve, las autoridades no descartan extender hasta tres días unos cortes que afectan aproximadamente a 180.000 familias

Esta vista aérea muestra el embalse de Carraizo, uno de los principales depósitos de agua que abastecen al área metropolitana de San Juan, durante un racionamiento de agua impuesto por el gobierno en medio de una grave sequía en Trujillo Alto, Puerto Rico, el 6 de agosto de 2026.

Esta vista aérea muestra el embalse de Carraizo, uno de los principales depósitos de agua que abastecen al área metropolitana de San Juan, durante un racionamiento de agua impuesto por el gobierno en medio de una grave sequía en Trujillo Alto, Puerto Rico, el 6 de agosto de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Al menos de medio millón de puertorriqueños continúan lidiando como pueden la orden de racionamiento generalizado de agua declarado el viernes por el Gobierno local dada la gravísima sequía que azota el territorio y vació el principal embalse de Carraízo, a las afueras de San Juan.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, achaca lo ocurrido a una combinación de factores, desde el clima al pobre estado de las cañerías. Sea como fuere, este fin de semana el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense ubicó a San Juan en la categoría de "sequía grave" y el suroeste entero del territorio en estado de "sequía extrema" sin que se esperen precipitaciones de consideración en los próximos días.

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Vista la crisis, el Gobierno portorriqueño dividió los hogares afectados de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos en dos grupos, y a cada uno se le ha cortado el suministro de agua durante 48 horas de forma rotativa.

Según fuentes de la cadena CBS, si la situación no mejora en breve, las autoridades no descartan extender hasta tres días unos cortes que afectan aproximadamente a 180.000 familias.

Para terminar de agravar la situación, ahora mismo hay más de 1.000 incendios forestales activos en Puerto Rico, según ha informado la gobernadora, quien reconoció una situación "difícil" antes de añadir que el Gobierno federal de Estados Unidos está "ayudando", sin dar más detalles.

FUENTE: Con información de Europa Press

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