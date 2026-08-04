martes 4  de  agosto 2026
INVESTIGACIÓN

Unos 60 detenidos en Puerto Rico en un operativo contra puntos de droga cerca de escuelas

Las fiscalías y la División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia radicaron 248 cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas

Imagen referencial a drogas

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

San Juan.- La Policía de Puerto Rico arrestó este martes a al menos 60 personas durante un amplio operativo dirigido contra puntos de venta de droga ubicados cerca de escuelas y parques en distintos puntos de la isla.

La llamada 'Operación Espacio Seguro' sumó 94 órdenes de arresto y una orden de aprehensión contra 88 hombres, 6 mujeres y un menor de edad, así como 8,8 millones de dólares en fianza por violación a la Ley de Sustancias Controladas, explicó en rueda de prensa el superintendente de la Policía, Joseph González.

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La investigación, que se extendió por cinco meses, tuvo el objetivo de desarticular organizaciones dedicadas al trasiego de sustancias controladas en las inmediaciones de escuelas, centros de cuidado, bibliotecas y áreas recreativas, de cara al inicio del nuevo año escolar.

"La protección de nuestros niños y comunidades comienza con recuperar los espacios donde estudian, juegan y se desarrollan. Con esta operación enviamos un mensaje claro: no permitimos que el narcotráfico se establezca cerca de nuestras escuelas, parques o centros comunitarios", afirmó González. "La protección de nuestros niños y comunidades comienza con recuperar los espacios donde estudian, juegan y se desarrollan. Con esta operación enviamos un mensaje claro: no permitimos que el narcotráfico se establezca cerca de nuestras escuelas, parques o centros comunitarios", afirmó González.

Las autoridades informaron que el diligenciamiento de órdenes de arresto continúa, por lo que aún restan personas por detener.

"Aunque todavía restan órdenes por diligenciar, los resultados obtenidos hasta el momento reflejan el compromiso de nuestros agentes y nuestros aliados, los fiscales del Departamento de Justicia, para combatir el crimen y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades", agregó el superintendente de la Policía.

Como resultado de la investigación, las fiscalías y la División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia radicaron 248 cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, con una fianza global ascendente a 8,8 millones de dólares.

De los imputados, 40 poseen antecedentes penales, incluyendo violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, la Ley 54 de Violencia Doméstica y delitos de apropiación ilegal.

"No vamos a permitir que el narcotráfico se apodere de los espacios destinados a la educación, la recreación y la sana convivencia de nuestros niños y jóvenes", subrayó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Durante la operación, se ocuparon 134 bolsas de cocaína, 5 gramos de cocaína, 399 piezas de crack, 101 piezas de marihuana, una libra de marihuana, 30 gramos de fentanilo, 123 dosis de heroína y nueve vehículos.

La operación impactó a 25 municipios de Puerto Rico, documentando 28 transacciones de drogas en las cercanías de escuelas y 67 en áreas recreativas y lugares frecuentados por menores y familias.

FUENTE: EFE

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