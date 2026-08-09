Hallan a un hombre muerto y suspendido de un puente en Opa-locka

MIAMI .- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) investiga el hallazgo de un hombre muerto y suspendido de un puente la mañana de este domingo en la ciudad de Opa-locka.

De acuerdo con el reporte policial el cuerpo fue descubierto alrededor de las 8:00 a.m. en el área de Sesame Street y la calle 135 del noroeste, confirmó la agencia mediante un comunicado.

Detectives de la Oficina de Homicidios acudieron al lugar y asumieron las pesquisas destinadas a esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La intervención de esa unidad especializada no significa que el caso haya sido clasificado como un asesinato. MDSO no ha informado si encontró señales de violencia, elementos sospechosos o indicios que permitan establecer cómo terminó la víctima en ese punto.

Tampoco se conoce quién realizó el descubrimiento ni cuánto tiempo llevaba allí el cadáver antes de la llegada de las autoridades.

La identidad, edad y lugar de residencia del fallecido permanecen sin divulgar. La dependencia policial no precisó si sus familiares ya fueron notificados.

El área donde ocurrió el hecho incluye un cruce sobre un canal a lo largo de Sesame Street, cerca de la calle 135.

Hasta el momento no se han anunciado arrestos ni la búsqueda de algún sospechoso. La causa y la manera de muerte deberán determinarse como parte de las averiguaciones.

MDSO indicó que no dispone de información adicional por ahora. La investigación continúa abierta.

DIARIO LAS AMÉRICAS dará seguimiento al caso.