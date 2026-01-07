Purga en el poder: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

Marcano Tábata, uno de los pilares del aparato de seguridad que durante años blindó al poder chavista.

Javier Marcano Tábata, hasta el 6 de enero jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Venezuela.

La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un "atentado".

MIAMI. - Este martes la "presidenta designada" de Venezuela , Delcy Rodríguez , ordenó la destitución y captura del mayor general Javier Marcano Tábata, quien ejercía como jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los pilares del aparato de seguridad que durante años blindó al poder chavista.

Lo que el actual gobierno presentó como una respuesta a supuestas amenazas de “drones intrusos” en las cercanías del Palacio Federal Legislativo y de Miraflores, la noche del lunes, terminó siendo interpretado por analistas políticos como el movimiento final para aislar a Marcano Tábata de los centros de decisión. Lejos de neutralizar una amenaza exterior, los hechos dejaron al descubierto errores en los protocolos de defensa y en la coordinación interna, especialmente en la seguridad de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país. A partir de esta situación, el alto oficial fue señalado por sectores del Ejecutivo como responsable de la pérdida de control de esos sistemas de seguridad, lo que precipitó su destitución y posterior encarcelamiento.

NARCOTERRORISMO Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa

El movimiento ocurre pocos días después de la operación militar desplegada por Estados Unidos que culminó con la extracción de Nicolás Maduro del país, un hecho que desnudó las vulnerabilidades del círculo de protección presidencial y abrió la puerta a un reacomodo total del poder.

La decisión de Rodríguez que además le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un "atentado", marca un cambio radical en la estructura militar y política, enviando un mensaje claro a quienes integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): nadie es intocable.

Señalamientos contra Marcano Tábata

Se le atribuyen las siguientes deficiencias estratégicas:

Revelación de vulnerabilidades en la seguridad presidencial: se le responsabiliza por no mantener control efectivo sobre áreas estratégicas y puntos clave del anillo de seguridad cubano-venezolano.

Fallas en la protección del Legislativo: durante los recientes incidentes en la Asamblea Nacional, la falta de coordinación de la Guardia de Honor permitió el ingreso y actuación de grupos que generaron caos, afectando la seguridad del hemiciclo.

Posibles comunicaciones con actores externos: investigaciones preliminares del poder actual señalan que Marcano presuntamente habría intercambiado información cifrada con agencias de inteligencia extranjeras, y que los hechos tuvieron lugar días antes de la operación que retiró a Maduro del territorio.

Impacto en la FANB y la Guardia de Honor

La separación de Marcano Tábata sacude profundamente la estructura de la FANB. Interrumpe cadenas de mando construidas sobre lealtades personales. Envía una advertencia directa a los cuadros medios: la lealtad y disciplina serán estrictamente supervisadas. Refuerza la centralización del control de inteligencia bajo la cúpula encargada.

La Guardia de Honor, que durante años fue el escudo personal de Maduro, se encuentra ahora bajo revisión completa, mientras unidades leales a la actual mandataria asumen el control de los puntos estratégicos del Palacio Presidencial y otras instalaciones clave.

Un tablero político en redefinición

La purga plantea preguntas que recorren pasillos militares y diplomáticos.

¿Se trata solo de un reordenamiento institucional o también de un movimiento para despegar a Delcy Rodríguez de acusaciones de traición asociadas a la caída de Nicolás Maduro? ¿Hasta dónde se consolidará el poder civil sobre los mandos militares en la Venezuela post-Maduro? Cada decisión ahora redefine el tablero y deja en evidencia que saber demasiado puede ser peligroso y la lealtad se paga con vigilancia constante.

Mientras tanto, en Caracas, la ciudad permanece bajo estricta vigilancia del oficialismo, con cambios en órdenes y despliegue de unidades de seguridad que muestran el reordenamiento del poder en tiempo real. Con la caída del hombre que durante años fue responsable de la protección presidencial y el control de seguridad, la estructura que sostuvo al antiguo liderazgo político y militar se fractura, marcando el inicio de una nueva etapa en la política venezolana.

En octubre el propio Marcano Tabaré publicó en su cuenta de Instagram un video en el que agradece a Maduro por la oportunidad de servirle a la Patria.