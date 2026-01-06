martes 6  de  enero 2026
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez es "todavía más despiadada" que Maduro

Sospecha que la presidenta encargada tiene órdenes de Washington para eliminar "estructuras criminales" supuestamente vinculadas a Maduro

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como "presidenta" encargada

AFP
Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La líder opositora venezolana María Corina Machado repudió este martes la figura de la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de quien dijo es "todavía más despiadada" que su predecesor, el depuesto dictador Nicolás Maduro, y que "nadie en Venezuela se fía de ella".

"Todo el mundo en Venezuela y en el extranjero sabe quién es y el papel que ha jugado", declaró Machado en una entrevista a la cadena estadounidense CBS, la última en su ronda de declaraciones a los medios estadounidenses desde la operación militar de EEUU que desembocó el pasado fin de semana en la "captura", como la llama Washington, de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Lee además
El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
VENEZUELA

Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"
El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez estaría cerrando centro de torturas en Caracas, sugiere Trump

Machado desde entonces intenta recuperar un papel destacado en la transición que Estados Unidos está dirigiendo en el país, si bien el presidente Donald Trump ha expresado serias dudas sobre su viabilidad como dirigente dado que, esgrimió el mandatario, no cuenta con el respeto ni la lealtad suficiente en su país, todavía bajo el control del chavismo.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz expresó su creencia de que Rodríguez ha recibido órdenes de EEUU de "emprender acciones para desmantelar estructuras criminales" que Washington percibe al servicio de Maduro "para completar una transición democrática".

"El caso es que nadie se fía de ella", añadió Machado, quien describió a la presidenta encargada como "el enlace principal" en las comunicaciones de Venezuela con sus aliados internacionales, Rusia e Irán. "Es todavía más despiadada que Maduro", aseveró.

"Arquitecta de la tortura"

Machado denunció que Delcy Rodríguez, quien juramentó el lunes como presidenta interina en lugar del depuesto Maduro, "es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en Venezuela.

Rodríguez, quien ha manifestado su disposición a cooperar con Washington, era la vicepresidenta de la dictadura y una de las aliadas más cercanas de Nicolás Maduro, quien está siendo juzgado en Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo.

La opositora agregó que Rodríguez es "rechazada" por el pueblo venezolano, y asegura que los votantes están del lado de la oposición.

"En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda", sostuvo.

Machado también afirmó que "una Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" de América, y prometió "desmantelar todas las estructuras criminales" que han perjudicado a los venezolanos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

El hemisferio de América Primero: por qué Marco Rubio es la clave del resurgimiento latinoamericano de Trump

Organización de María Corina Machado insiste en la ruta de la transición

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

55, la cifra de militares cubanos y venezolanos muertos en captura de Maduro

Te puede interesar

Delcy Rodríguez sostiene un documento mientras habla durante una reunión con representantes diplomáticos acreditados en Caracas el 29 de septiembre de 2025.
DICTADURA

Régimen arrecia represión bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, a pesar de "acuerdo" con EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.
VIVIENDAS

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez estaría cerrando centro de torturas en Caracas, sugiere Trump

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTERRORISMO

Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa