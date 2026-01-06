María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez es "todavía más despiadada" que Maduro

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

WASHINGTON — La líder opositora venezolana María Corina Machado repudió este martes la figura de la gobernante interina de Venezuela , Delcy Rodríguez , de quien dijo es "todavía más despiadada" que su predecesor, el depuesto dictador Nicolás Maduro , y que "nadie en Venezuela se fía de ella".

"Todo el mundo en Venezuela y en el extranjero sabe quién es y el papel que ha jugado", declaró Machado en una entrevista a la cadena estadounidense CBS, la última en su ronda de declaraciones a los medios estadounidenses desde la operación militar de EEUU que desembocó el pasado fin de semana en la "captura", como la llama Washington, de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Machado desde entonces intenta recuperar un papel destacado en la transición que Estados Unidos está dirigiendo en el país, si bien el presidente Donald Trump ha expresado serias dudas sobre su viabilidad como dirigente dado que, esgrimió el mandatario, no cuenta con el respeto ni la lealtad suficiente en su país, todavía bajo el control del chavismo.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz expresó su creencia de que Rodríguez ha recibido órdenes de EEUU de "emprender acciones para desmantelar estructuras criminales" que Washington percibe al servicio de Maduro "para completar una transición democrática".

"El caso es que nadie se fía de ella", añadió Machado, quien describió a la presidenta encargada como "el enlace principal" en las comunicaciones de Venezuela con sus aliados internacionales, Rusia e Irán. "Es todavía más despiadada que Maduro", aseveró.

"Arquitecta de la tortura"

Machado denunció que Delcy Rodríguez, quien juramentó el lunes como presidenta interina en lugar del depuesto Maduro, "es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en Venezuela.

Rodríguez, quien ha manifestado su disposición a cooperar con Washington, era la vicepresidenta de la dictadura y una de las aliadas más cercanas de Nicolás Maduro, quien está siendo juzgado en Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo.

La opositora agregó que Rodríguez es "rechazada" por el pueblo venezolano, y asegura que los votantes están del lado de la oposición.

"En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda", sostuvo.

Machado también afirmó que "una Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" de América, y prometió "desmantelar todas las estructuras criminales" que han perjudicado a los venezolanos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press