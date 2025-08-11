lunes 11  de  agosto 2025
EEUU

¿Qué diferencias hay entre arresto, detención y deportación del ICE?

Después de una deportación, la persona migrante puede enfrentar restricciones para regresar a los Estados Unidos

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.

ICE/GOV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En el contexto de inmigración en Estados Unidos, los términos "arresto", "detención" y "deportación" por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen significados distintos y, en medio de las redadas que se están realizando, es importante reconocer cada término.

Arresto se refiere a la aprehensión de una persona, generalmente por sospecha de violaciones a leyes de inmigración. El ICE puede arrestar a personas por diversas situaciones: durante operativos de ICE, en controles de carretera o incluso dentro de instalaciones, como cárceles.

Lee además
Un oficial de ICE monitorea un centro de detención en Buffalo, Nueva York.
MIGRACIÓN

¿En qué se diferencia el CBP del ICE?
El inmigrante mexicano, José Méndez Chávez, de 31 años, es buscado por el ICE
COLORADO

ICE busca a inmigrante por intento de atropello contra agentes federales; tiene condenas previas

El propósito del arresto es detener a la persona para que no evada las autoridades migratorias y para que se inicie el proceso para determinar su estatus migratorio.

Por su parte, la detención implica la custodia de esa persona, generalmente en un centro de detención de ICE, mientras se determina su situación migratoria. La deportación, por último, es el proceso de expulsión de Estados Unidos de una persona que ha sido encontrada en situación migratoria irregular.

El protocolo de detención indica que, después de un arresto, el ICE puede detener a la persona en un centro.

La detención puede ser por un período indefinido, mientras se procesa el caso de inmigración del individuo. Es por ello que los detenidos por ICE tienen derecho a ciertos procedimientos legales, como audiencia ante un juez de inmigración.

¿Qué implica la deportación?

La deportación es el proceso formal de expulsión de una persona de los Estados Unidos. Si un juez de inmigración determina que una persona no tiene un estatus legal en el país, puede ordenar su deportación.

La deportación implica el retorno de la persona a su país de origen. Después de una deportación, la persona puede enfrentar restricciones para regresar a los Estados Unidos.

El proceso migratorio de ICE implica un arresto, seguido posiblemente de una detención y, en caso de no poder regularizar su situación, una deportación.

FUENTE: REDACCIÓN

Temas
Te puede interesar

Agresiones contra agentes del ICE aumentan un 1000%, según la Secretaria del DHS

Al menos seis muertos deja nueva masacre en Ecuador

Renuncia gerente de mina en Chile tras derrumbe que dejó seis fallecidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.
CELEBRIDADES

Kylie Jenner celebra cumpleaños con elegante cena junto a los Bieber

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CONTROVERSIA

FPL y grupos empresariales acuerdan aumento de tarifas récord en Florida

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Búsqueda de la paz

Una cumbre bajo la lupa de Ucrania y Europa; Trump espera que la reunión con Putin sea "constructiva"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro reacciona desafiante tras aumento de recompensa en su contra: "Vengan por mí"

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar