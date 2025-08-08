Agresiones contra agentes del ICE aumentan un 1000%, según la Secretaria del DHS

WASHINGTON.- Las agresiones en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) incrementaron en 1000% en los últimos meses, denunció este jueves, 7 de agosto, la secretaria de Segurdad Nacional ( DHS ), Kristi Noem.

"Nuestras valientes fuerzas del orden de ICE ahora enfrentan un aumento del 1000% en las agresiones en su contra mientras arriesgan sus vidas para arrestar a los peores criminales extranjeros ilegales", expresó Noem a través de un post publicado en la red social X.

Afirmó que estos actos de violencia, que han quedado documentados en videos publicados en redes sociales, se han visto "alimentados por la retórica de los políticos santuario que vilipendian a nuestras fuerzas del orden".

"No permitiremos que nos frene"

La secretaria del DHS no aclaró el período de tiempo que abarca este aumento en las agresiones sufridas por agentes del ICE. Al ser consultado por Fox News, el Departamento de Seguridad Nacional no ofreció mayores detalles al respecto.

Sin embargo, en julo pasado el medio nacional informó que los funcionarios de ICE enfrentaron un aumento del 830% en las agresiones entre el 21 de enero de 2025 y el 14 de julio de 2025, en comparación con el mismo período en 2024.

Los actos de violencia en contra de los oficiales de inmigración habrían comenzado un días después de que el presidente republicano, Donald Trump, regresara a la Casa Blanca, firmando una orden ejecutiva que prioriza la seguridad de Estados Unidos ante lo que califica como "invasión" de inmigrantes ilegales, especialmente, criminales asociados a carteles del narcotráfico y pandillas extranjeras como la salvadoreña Mara Salvatrucha (M-13) y la venezolana Tren de Aragua.

Noem señaló que las fuerzas del orden estadounidense continúan haciendo cumplir la ley y arrestando "a los criminales más depravados", incluidos pedófilos, terroristas, asesinos, pandilleros y depredadores sexuales. "No permitiremos ni hemos permitido que esta violencia nos detenga o nos frene", aseveró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sec_Noem/status/1953473897623429213&partner=&hide_thread=false Our brave ICE law enforcement are now facing a 1000% increase in assaults against them as they risk their lives to arrest the worst of the worst criminal illegal aliens. These acts of violence are fueled by sanctuary politicians rhetoric vilifying our law enforcement.



We will… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) August 7, 2025

Nuevas contrataciones

Las declaraciones de la secretaria del DHS se producen en un momento en el que la administración Trump está eliminando el límite de edad para los puestos de aplicación de la ley en ICE. Con esto, abre puestos a muchas personas que pueden haber envejecido fuera de la fuerza.

Al menos 10,000 nuevas contrataciones espera realizar el DHS, según informó el miércoles Noem, que agregó que ICE ya recibió 80,000 solicitudes.

"Estamos terminando el límite de edad para los agentes de ICE. Los candidatos calificados ahora pueden postularse sin límite de edad", indicó en X.

Con un bono de hasta 50,000 dólares, opciones para pagar o condonar préstamos estudiantiles y otros beneficios, el ICE espera atraer más solicitudes, de acuerdo con Fox News.

FUENTE: Con informacón de Fox News