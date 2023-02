¿Qué exigen los docentes en Venezuela?

CARACAS.- Los docentes de Venezuela está decididos a no cesar las protestas y manifestaciones de calle hasta que el régimen de Nicolás Maduro no establezca salarios que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Desde inicios del mes de enero pasado, los docentes han salido a protestar y manejan la posibilidad de ir a un paro nacional si sus reclamos no son atendidos.