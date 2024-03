¿Qué se sabe sobre el hallazgo del exmilitar Ronald Ojeda?, el cadáver estaba en una maleta

El fiscal de Chile a cargo del caso Héctor Barros, informó que el momento del deceso del exteniente coronel se produjo aproximadamente hace hace 7 o 10 días, fecha que "coinciden con los días del secuestro”.

El cadáver fue hallado en una barriada informal del municipio Maipú, en Santiago de Chile conocida como la “Toma de los Haitianos”, dentro de una maleta sepultada a 1,4 metros de profundidad bajo una losa de cemento, luego de un operativo exhaustivo en el lugar llevado a cabo por agentes de la policía de investigaciones (PID) y los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía desde el mediodía del viernes.

Según información reseñada por el diario chileno La Tercera, se logró identificar que se trataba del exteniente Ronald Ojeda por medio de las huellas dactilares y gracias a la ropa interior del cadáver, que resultó ser la misma que llevaba el día del hecho.

Hasta ahora, las autoridades no han informado detalles respecto a las causas precisas que provocaron su muerte ni el estado en que fue hallado el occiso.

De acuerdo con las indagaciones de la Policía de Investigaciones, luego de analizar los registros de la cámaras del lugar, Moreno fue raptado de su residencia en un edificio del municipio de Independencia ubicado en el sector norte de la capital chilena, por cuatro hombres armados que simularon pertenecer a un comando de la policía de Chile.

El vídeo de las cámaras de seguridad mostró que los sujetos que portaban uniformes de la policía de investigaciones, chalecos antibalas y el rostro cubierto, escoltaron a Ojeda Moreno en ropa interior hasta un vehículo marca Nissan Versa con patente clonada, que fue abandonado después en la comuna de Renca, de Santiago de Chile, según las investigaciones.

¿Quién era Ronald Ojeda Moreno?

El exteniente y expreso político venezolano que se encontraba en Chile en calidad de refugiado del gobierno de Gabriel Boric desde 2018, fue degradado y expulsado de las Fuerzas Armadas venezolanas el 23 de enero de este año, junto a otros 3 militares acusados por el régimen chavista de participar en la supuesta trama de 'conspiración' contra Maduro conocida como “Brazalete blanco”.

En 2017, Ojeda fue preso político del régimen de Nicolás Maduro, luego ser detenido en el mes de abril por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), acusado de estar vinculado con la operación "Espada de Dios", una rebelión de militares que pretendía asaltar varios cuarteles del país suramericano, de acuerdo con el régimen que constantemente utiliza ese tipo de argumentos.

El exmilitar logró escapar el 30 de noviembre de ese mismo año junto a otros presos, tras ser enviado al Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL), conocido como Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda al sur de la ciudad de Caracas y en el centro norte de Venezuela.

Una persona detenida

Hasta el momento, la fiscalía de Chile ha logrado identificar a tres sospechosos, entre los cuales anunciaron la detención de un joven venezolano de 17 años que estaría involucrado con los hechos y tenía investigaciones por otros delitos.

El menor de edad, que permanecía en el país sudamericano de manera irregular, fue presentado este sábado en una audiencia de control de detención ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile, que no duró más de 20 minutos, por el delito de secuestro con resultado de muerte.

Sin embargo, el juzgado decidió ampliar la detención contra el individuo, debido a que existen algunas diligencias pendientes. Por lo que se determinó que el próximo lunes 4 de marzo, a las 11:00 horas, se realice la audiencia de formalización.

La autopsia

Según dijo el fiscal Héctor Barros aún falta la realización de la autopsia del cuerpo de la víctima, “la causa de muerte que tenemos establecida hasta este momento requiere ser ratificada a través de esta pericia”, indicó.

El Ministerio Público señaló además que se emitieron órdenes de captura contra otros dos sujetos involucrados en el crimen, quienes hasta el momento permanecen prófugos.

Aunque Barros no ofreció detalles de los motivos del crimen, identificó los hechos como “una operación compleja vinculada al crimen organizado”. El caso es investigado por una unidad especial de crimen organizado de la policía chilena, que también está detrás de las operaciones en el país de bandas internacionales como el Tren de Aragua.

La desaparición y asesinato de Moreno ha despertado el interés de la comunidad internacional y expectativas en Chile y Venezuela, donde disidentes acusaron que el secuestro y asesinato se trataría de una operación de inteligencia de la dictadura venezolana.

Opositores y activistas venezolanos han mencionado la hipótesis de que el secuestro del exmilitar de 32 años de edad fue presuntamente ejecutada por agentes del régimen de Maduro con la finalidad de regresarlo a Venezuela, lo que indicaría la violación de la soberanía chilena.

Entre ellas la del excomisario venezolano Iván Simonovis, quien denunció que se podía tratar de un secuestro por parte de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) al mando de Maduro.

Reacciones

Por su parte, la ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, se refirió esta sábado por primera vez al homicidio de Ojeda Moreno y afirmó que Chile castigará con la mayor dureza el secuestro y asesinato del militar venezolano. "El combate a esta criminalidad es una prioridad absoluta para nuestro gobierno y debe ser una tarea de Estado”, añadió Tohá.

Exigen reconocimiento del cadáver

Entre tanto, el hermano del fallecido exmilitar venezolano, solicitó a las autoridades chilenas que le permitan como familia la identificación del cadáver.

“Hasta el momento no hemos identificado visualmente” el cuerpo, por lo que “exigimos a las autoridades permitan el reconocimiento del cadáver. No podemos aceptar que sea del todo mi hermano, si no se ha hecho un reconocimiento ocular”, indicó en un video compartido con Radio Bío Bío.

