¿Quiénes son los abogados que defienden a Maduro y Cilia Flores en EEUU?

Vista del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido el derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 4 de enero de 2026.

Nicolás Maduro, el dictador venezolano capturado el pasado 3 de enero, y su esposa Cilia Flores, contrataron los equipos legales que los representarán ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos han optado por juristas de trayectoria en litigios federales y con un historial de negociaciones complejas con el Departamento de Justicia.

Para su defensa personal, Maduro contrató los servicios de Barry Pollack , reconocido por ser el artífice de la liberación de Julian Assange en el caso WikiLeaks durante una década.

Pollack, es socio de Harris St. Laurent & Wechsler, y ya formalizó su incorporación al proceso mediante el documento de “appearance of counsel”, asumiendo la representación de Maduro frente a los cargos de conspiración narcoterrorista que pesan en su contra desde el año 2011.

Tiene 35 años de pericia en delitos financieros y casos de seguridad nacional y cuenta con capacidad para gestionar casos que involucran secretos de Estado y altas tensiones diplomáticas será el eje de su estrategia frente a la acusación que hoy lidera la fiscal Pam Bondi.

La exprimera dama del régimen, Cilia Flores, contrató para su defensa a Mark E. Donnelly, un abogado radicado en Houston y socio de la firma Parker Sanchez & Donnelly PLLC. Donnelly tiene experiencia en el sistema judicial estadounidense, ha contado con más de 100 juicios con jurado, lo que le otorga una ventaja técnica en la fase procesal que se avecina tras los recientes acontecimientos.

El perfil de Donnelly es especialmente relevante por su pasado en el servicio público, donde laboró ocho años como fiscal en Texas y 12 años como asesor senior en el Departamento de Justicia de EEUU, especializandose en casos de corrupción internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alandete/status/2008207366743863787&partner=&hide_thread=false MADURO CONTRATA AL ABOGADO DE JULIAN ASSANGE. El penalista Barry Pollack, artífice del acuerdo que permitió la salida de Julian Assange tras 15 años de litigio, se persona hoy en el caso de Nicolás Maduro en Nueva York.



Qué es el documento: “appearance of counsel” presentado hoy… pic.twitter.com/NdU99Lke5u — David Alandete (@alandete) January 5, 2026

Maduro y Flores seguirán en prisión en Nueva York y comparecerán de nuevo el 17 de marzo ante la justicia estadounidense, ordenó el juez Alvin Hellerstein, tras la primera audiencia contra la pareja dictadora en la que ambos se declararon inocentes.

"Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", declaró Maduro cuando se le preguntó cómo se declararía, según reveló la cadena de televisión estadounidense CNN.

Afirmó además que sigue siendo el "presidente" de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años y que también se declaró no culpable.

Ambos fueron sacados de Caracas el sábado durante intenso operativo militar de EEUU que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

En la nueva acta de inculpación encuentran también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincidió este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

FUENTE: Con información de AFP