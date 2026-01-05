Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro.

El dictador derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro de 63 años, se declaró inocente en su primera audiencia ante tribunal de Nueva York después de haber sido capturado durante el fin de semana por fuerzas estadounidenses en una operación militar que incluyó varios ataques contra el país latinoamericano.

"Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", ha declarado cuando se le ha preguntado al jefe de Estado venezolano cómo se declararía, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.

Afirmó además que sigue siendo el "presidente" de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años y que también se declaró no culpable.

Ambos fueron sacados de Caracas el sábado durante intenso operativo militar de EEUU estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

En la nueva acta de inculpación encuentran también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincide este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

Nicolás Maduro seguirá en prisión en Nueva York y comparecerá de nuevo el 17 de marzo ante la justicia estadounidense, ordenó este lunes el juez Alvin Hellerstein, tras la primera audiencia contra el exmandatario.

Momentos inesperados

La comparecencia judicial de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una corte federal de Estados Unidos dejó una serie de momentos inesperados que sorprendieron incluso a los presentes en la sala. Ambos fueron instruidos de cargos relacionados con narcotráfico y conspiración, pero sus intervenciones se apartaron del guion habitual en este tipo de audiencias.

Según testigos dentro de la sala, cuando el juez preguntó a Maduro si confirmaba su identidad, el exmandatario respondió: “Sí, soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”. Acto seguido afirmó ser “totalmente inocente” y aseguró haber sido “secuestrado” durante una operación militar estadounidense.

Estas declaraciones, que excedían lo requerido por el tribunal, generaron desconcierto entre los asistentes. “Nos quedamos fríos”, relató una fuente presente en la audiencia, al señalar que no se esperaba que la defensa permitiera ese tipo de intervenciones.

Un episodio similar ocurrió con Cilia Flores. Al ser consultada por su nombre, respondió con su identidad completa y añadió: “Soy la primera dama de Venezuela”. Flores presentaba un golpe visible cerca del ojo y, al finalizar la audiencia, solicitó atención médica alegando que podría tener una costilla fracturada durante su detención.

“Vas a pagar lo que hiciste"

Según versiones de personas que estaban en la audiencia, Nicolás Maduro caminaba lentamente al ingresar a la sala, sin esposas en las manos y con una actitud sorprendentemente tranquila.

Desde el inicio mostró gestos irónicos mientras observaba al público, pero ese tono se acentuó al final de la audiencia, cuando un venezolano presente se levantó y le gritó: “Vas a pagar lo que hiciste”. Maduro se detuvo, se irguió —su estatura supera fácilmente el metro ochenta y cinco— y respondió con firmeza: “Yo soy el presidente de Venezuela y tú verás que, por Dios, voy a quedar en libertad”. El intercambio generó un momento de fuerte tensión en la sala, justo antes de que él y su esposa fueron retirados del recinto.

Vestimenta y comportamiento en sala

Maduro vestía una camiseta azul bajo un suéter naranja y pantalón caqui. Flores llevaba una camiseta naranja y pantalón oscuro. Ambos mantuvieron una actitud desafiante, especialmente Maduro, quien insistió repetidamente en proclamarse presidente constitucional, obligando al juez a interrumpirlo para reconducir la audiencia.

El magistrado le recordó que debía limitarse a responder si se declaraba culpable o no frente a los cuatro cargos que enfrenta. En el caso de Flores, ella responde por tres cargos: conspiración para importar cocaína y dos delitos vinculados a la importación y posesión de armas, quedando excluida del cargo de conspiración de narcoterrorismo.

Un cierre inusual

Antes de ser retirado de la sala, Maduro deseó “Happy New Year” en inglés a los presentes, repitiéndolo tres veces. También admitió no haber leído completamente la acusación formal.

Expectación en los alrededores

La presencia de la pareja generó una fuerte movilización alrededor del edificio judicial, donde se congregaron periodistas, curiosos y equipos de seguridad. Imágenes aéreas mostraron el momento en que Maduro fue trasladado nuevamente al centro de detención tras concluir la audiencia.

Algunos detalles de la acusación

El gobierno de Estados Unidos formalizó este sábado una acusación federal contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura en una operación militar que incluyó ataques aéreos y despliegue de tropas en territorio venezolano. La acusación, desclasificada por el Departamento de Justicia, lo señala de encabezar durante más de dos décadas una estructura criminal dedicada al narcotráfico y la corrupción estatal.

Según los documentos judiciales, Maduro y su esposa, Cilia Flores, habrían dirigido un “gobierno corrupto” que facilitó el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, en coordinación con organizaciones criminales y grupos armados. Las autoridades estadounidenses sostienen que el aparato estatal venezolano fue utilizado para proteger rutas, otorgar documentos diplomáticos y garantizar el tránsito de cargamentos ilícitos.

Entre los cargos más graves figura el de narcoterrorismo, que implica la presunta colaboración de Maduro con redes criminales para “inundar Estados Unidos de cocaína”, así como la conspiración para importar drogas, delito que podría acarrear cadena perpetua en una corte federal de Nueva York.

Segun documentos del Departamento de Estado, Maduro ayudó a gestionar y, en última instancia, a liderar el Cártel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana compuesta por altos funcionarios venezolanos. Al ascender al poder en Venezuela, Maduro participó en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designada Organización Terrorista Extranjera. Maduro negoció cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó al Cártel de los Soles que proporcionara armas de uso militar a las FARC; coordinó con narcotraficantes en Honduras y otros países para facilitar el narcotráfico a gran escala; y solicitó asistencia a los líderes de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles.

Maduro será juzgado en el Distrito Sur de Nueva York, donde ya se han procesado casos vinculados al llamado “Cartel de los Soles”. La imputación marca un nuevo capítulo en la presión internacional contra el chavismo y abre la puerta a un proceso judicial que podría extenderse durante meses.

DOCUMENTO

FUENTE: Con información de AFP