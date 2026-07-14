martes 14  de  julio 2026
CAMBIOS

¿Quién es el nuevo Encargado de Negocios de Venezuela en EEUU?

Johann Álvarez Márquez, quien ocupó distintos puestos durante el régimen de Nicolás Maduro, ahora representa a Venezuela ante Washington

Delcy Rodríguez permanece al frente de Venezuela, cuestionada por ser una gestión inconstitucional

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AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.-La encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó como nuevo Encargado de Negocios en EEUU a Johann Álvarez Márquez, removido de su cargo de ministro de Comercio Exterior por una fusión del despacho con la Cancillería este lunes, en otro de los cambios de la diplomacia de su gestión.

Álvarez Márquez ocupó distintos puestos dentro del gobierno durante el régimen de Venezuela en tiempos del encarcelado dictador Nicolás Maduro. Fue viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, presidente del Banco del Tesoro (2021), así como del Fondo de Protección de los Depósitos Bancarios (Fogade) en el año 2020. Es economista, egresado de la Universidad de Carabobo (UC) en el centro del país. Este martes pasa a ser el jefe de la diplomacia del régimen venezolano en Washington, en sustitución de Félix Plascencia, diplomático de carrera, que ahora es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior.

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Johann Álvarez Márquez tendrá “la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo, promoviendo una relación basada en el derecho internacional y el entendimiento entre ambas naciones", informó Rodríguez en su cuenta en Telegram, este martes.

¿Quién es el nuevo enlace con EEUU?

Álvarez Márquez, economista de profesión, había sido designado en marzo ministro de Comercio Exterior, donde también fue viceministro tras ser jefe del Banco del Tesoro y Fondo de Protección Social de Depósitos Bancarios durante el régimen de Nicolás Maduro.

En esa ocasión, Rodríguez lo consideró “un experto en el área” en una etapa donde la dinámica comercial global es fundamental para el desarrollo de la economía productiva y el impulso hacia nuevos mercados, según dijo.

Con estos cambios, Yván Gil, quien fue el canciller de Maduro hasta el lunes, pasó a ocupar el ministerio de Ciencia y Tecnología, en sustitución de Gabriela Jiménez, quien estuvo al frente de esa cartera desde junio de 2019.

Este martes, el régimen de Cuba felicitó a Plasencia por su designación como nuevo canciller de Venezuela, y ratificó la voluntad de la isla de continuar fortaleciendo los "históricos vínculos" entre ambas naciones.

Otros cargos desempeñados con Maduro en el poder incluyen ser viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, presidente del Banco del Tesoro (2021), así como del Fondo de Protección de los Depósitos Bancarios (Fogade) en el año 2020. Es economista, egresado de la Universidad de Carabobo (UC) en el centro del país.

Cambios de Delcy Rodríguez

Rodríguez adelanta la remodelación en su gabinete en medio de la devastación del norte del país causada por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, y que afectó especialmente el estado La Guaira y Caracas con más de 4.500 fallecidos e innumerables edificaciones multifamiliares desplomadas.

El pasado 5 de julio, Rodríguez designó a Francisco Garcés como ministro de Transporte en sustitución de Jacqueline Farías, a quien acaba de nombrar y le dio el manejo de “la recuperación de viviendas e infraestructura" a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.

Dos días después, nombró a José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, como presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tras 18 años como superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat), organismo clave para el control desde el régimen.

En su lugar designó a Román Maniglia, quien manejaba un banco estatal y es hijo de la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez y del general retirado Ramón Maniglia Ferreira.

FUENTE: Con información de EFE, avninfo.ve

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