martes 14  de  julio 2026
GOBIERNO INTERINO

Delcy Rodríguez asegura que producción petrolera de Venezuela no fue "perturbada" por terremotos

La producción petrolera de Venezuela se concentra en el lago de Maracaibo y en el cinturón del Orinoco. El terremoto afectó principalmente a La Guaira y Caracas

Durante sus dos visitas oficiales al extranjero, Delcy Rodríguez lució un broche dorado que representaba a Venezuela con el Esequibo, lo que generó la indignación de Georgetown

Durante sus dos visitas oficiales al extranjero, Delcy Rodríguez lució un broche dorado que representaba a Venezuela con el Esequibo, lo que generó la indignación de Georgetown

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el lunes ante empresarios que la producción de petróleo "no se ha perturbado en lo absoluto" por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

En una reunión con representantes de todos los sectores económicos del país transmitida por televisión, Rodríguez sostuvo que "la producción petrolera ya está en 1,203 (millones de) barriles" diarios y que se mantiene el plan de crecimiento de extracción para este año.

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El país que en su momento fue conocido como la "Venezuela Saudita" está muy lejos de los 3 millones de barriles que producía hace dos décadas. Años de mala gestión y corrupción han hecho que la producción cayera a un mínimo histórico de 350.000 barriles diarios en 2020.

La producción petrolera, principal fuente de ingresos de Venezuela, se concentra en el oeste, en el lago de Maracaibo, y en el este, en el cinturón del Orinoco, mientras que el terremoto afectó principalmente al estado de La Guaira y a la capital, Caracas, ubicada en la costa norte.

Según cifras oficiales, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron hasta ahora más de 4.500 muertos y dejaron a casi 17.000 personas heridas. En La Guaira rescatistas y voluntarios continúan la búsqueda de cuerpos bajo los escombros, y más de 20.000 personas viven en campamentos.

Antes de que los terremotos ocurrieran, Delcy Rodríguez recibió en el palacio presidencial de Miraflores a representantes de diversas petroleras trasnacionales interesadas en invertir en la industria energética venezolana.

El país cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo, pero hace casi una década se paralizó la exploración de nuevos yacimientos.

Desde que llegó al poder tras la captura en enero de Nicolás Maduro, en un operativo de Estados Unidos, Delcy Rodríguez gobierna bajo la presión de Washington.

Plan de viviendas

Asimismo, Rodríguez dijo a los empresarios que su gobierno trabaja en un plan de reconstrucción de viviendas. De acuerdo con cálculos oficiales el país requerirá de unas 25.000 viviendas para las personas que se quedaron sin hogar.

"Estamos haciendo los proyectos, el estudio de suelos y los proyectos de las viviendas que vamos a construir para que cada persona que perdió su vivienda", dijo al invitar al sector privado a participar en estos planes.

El gobierno interino aseguró el lunes que mantendrá el proceso ordenado de reestructuración de su deuda externa, anunciado en mayo pasado, pese al doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano.

FUENTE: Con información de AFP

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