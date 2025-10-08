Ratifican sentencia al autor material del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay

BOGOTÁ - El Tribunal Superior de Bogotá ratificó este miércoles la condena de siete años de reclusión contra el adolescente de 15 años que disparó en junio pasado al entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, ataque que terminó provocando su muerte.

La corte rechazó el recurso presentado por la defensa del menor al considerar que las pruebas demostraron plenamente su responsabilidad en el atentado , según informó la emisora Blu Radio. Con esta decisión, se mantiene la sanción impuesta por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

"Ejecutar el ataque"

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven fue “contactado y convencido” por los autores intelectuales para ejecutar el ataque. Estos le entregaron una pistola Glock de 9 milímetros con la que se dirigió al parque donde Uribe participaba en un acto político.

El adolescente cumplirá su pena en un centro de atención especializada para menores, mientras avanzan los procesos judiciales contra los otros siete implicados en la planificación y ejecución del atentado que conmocionó a Colombia.

El senador Miguel Uribe, de 39 años, falleció en agosto tras permanecer más de dos meses hospitalizado en Bogotá. Pese a varias intervenciones quirúrgicas, no logró recuperarse de las graves heridas causadas por dos disparos en la cabeza y uno en la pierna.

Con la decisión del Tribunal Superior, la condena contra el menor queda en firme.

FUENTE: Con información de Europa Press