Matrimonio de Florida pide explicaciones, tras sufrir "intimidación" por criticar a Blaise Ingoglia

MIAMI.- Una pareja de la ciudad de Largo, Florida , denuncia públicamente haber recibido una visita, que considera intimidatoria, cuando dos hombres armados con chalecos antibalas estampados con la palabra "POLICE" aparecieron en su casa indagando sobre James O’Gara, por enviar una postal crítica a Blaise Ingoglia, jefe de Finanzas de Florida, CFO , en la que decía: “You lack values”, “Careces de valores”.

Según la denuncia, aparecida en varios medios de Florida, dos agentes acudieron a la casa de Cathy y James O’Gara en Largo, en el condado de Pinella, preguntando si James vivía allí y si podían hablar con él acerca de una postal que este envío a Ingoglia. Un acto que los O’Gara consideran intimidatorio.

Días después de la visita de los dos agentes, el Departamento de policía de Largo le dijo a la pareja que los visitantes eran investigadores de la División criminal del Departamento de Servicios Financieros de Florida (Department of Financial Services, ), agencia que está bajo la supervisión de Ingoglia, afirman las publicaciones.

Al reclamar a la oficina del CFO, un funcionario que los atendió justificó la visita como una “medida de precaución” ante el aumento de la violencia política existente, y se afirmó que proteger la seguridad de las figuras públicas y del público en general es cada vez más importante.

“Si bien es lamentable que las fuerzas del orden a veces tengan que hacer un esfuerzo adicional para garantizar la seguridad pública, cabe destacar que esto es consecuencia directa de un entorno político cada vez más hostil”, justificó el funcionario quien aseguró que Ingoglia no tuvo participación directa en la “evaluación de la amenaza” ni estaba al tanto de la postal antes de que ocurriera la diligencia.

O’Gara envió la postal en cuestión cuando Ingoglia visitó San Petersburgo en calidad de jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para investigar cómo la Ciudad gasta los impuestos de los residentes.

Cathy O’Gara manifestó que ella y su esposo, ambos jubilados, son activistas progresistas. En el pasado, enviaron correos electrónicos al fiscal general estatal, JamesUthmeier, y al gobernador RonDeSantis, criticando lo que consideran políticas de deportación masiva “ilegales e inhumanas”.

La mujer dijo haberse sorprendido cuando uno de los agentes mencionó que su esposo James había servido en la infantería durante la guerra de Vietnam, lo que aumentó la percepción en la pareja de que los habían investigado de manera profunda y pormenorizada.

Esta pareja de jubilados que apoya activamente a candidatos progresistas y critica abiertamente las políticas migratorias del presidente Donald Trump considera esta visita una señal de alarma. En junio, ayudaron a organizar una manifestación local anti-Trump llamada “No Kings". "Todo es posible, si envías una postal y logras que esto suceda", dijo Cathy O’Gara.

La mujer afirmó sentirse insatisfecha con las explicaciones que ha recibido hasta ahora y dijo que planea llevar el asunto a las instancias superiores. “Voy a elevar esta conversación tan alto donde alguien me pueda responder: ¿Por qué hacen esto? Lo que hicieron no es apropiado. Así no es como esperamos que actúen nuestros funcionarios electos”.

Desde que Ingoglia encabeza DOGE Florida, ha visitado más de 12 jurisdicciones del estado con el objetivo de detectar despilfarros, fraude y abusos. En el caso particular de la ciudad de San Petersburgo, Ingoglia denunció que se han pagado 258.000 dólares de los fondos de servicios públicos para apoyar eventos del Orgullo LGBTQ, y 307.000 dólares en un evento de acción climática para promover iniciativas Green New Deal.

