miércoles 8  de  octubre 2025
MUNDO

La ONU anuncia reducción del 25% el número de Cascos Azules en el mundo por falta de fondos

EEUU informó a la ONU que solo contribuirán al presupuesto de este año con 682 millones de dólares, de los cuales 85 millones están destinados a Haití

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aparece en una pantalla mientras pronuncia un discurso remoto en la apertura de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.&nbsp; &nbsp;

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aparece en una pantalla mientras pronuncia un discurso remoto en la apertura de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. 

 

Fabrice COFFRINI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NACIONES UNIDAS — La ONU reducirá en un 25% el número de Cascos Azules desplegados en el mundo en los próximos meses, es decir, entre 13.000 y 14.000 militares y policías menos, debido principalmente a los recortes estadounidenses de fondos para la organización.

"Tendremos que repatriar, reducir en aproximadamente un 25% el número de nuestros efectivos de mantenimiento de la paz, militares y policías, así como su equipo, y un número importante de empleados civiles de las misiones también se verán afectados", indicó este funcionario bajo condición de anonimato.

Lee además
Reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Política

EEUU critica en la ONU políticas "irresponsables" del gobernante de Colombia Gustavo Petro
Semisumergibles utilizados para el transporte de cocaína en Colombia.    
POLÍTICA

ONU propone a Colombia nueva medición sobre cocaína tras descertificación de EEUU

La reducción del 25% de los efectivos se repartirá entre 9 de las 11 misiones actualmente en marcha.

El presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz para 2025-2026 (de julio de 2025 a junio de 2026) es de aproximadamente 5.400 millones de dólares, de los cuales 1.300 millones deben provenir de Estados Unidos y 1.200 millones de China.

EEUU reduce en 50% la ayuda a la ONU

Pero desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington anunció recortes masivos en su ayuda al extranjero y la ONU esperaba las decisiones sobre las operaciones de mantenimiento de la paz.

Estados Unidos informó a la ONU que solo contribuirán al presupuesto de este año con 682 millones de dólares, de los cuales 85 millones están reservados para la futura oficina de apoyo de la ONU a la nueva misión internacional antipandillas en Haití.

En total, la ONU anticipa un déficit del 16% al 17% del presupuesto actual de mantenimiento de la paz.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

ONU condena ataque a la caravana presidencial en Ecuador

Testimonio de opositor lo confirma: Daniel Ortega exporta el terrorismo de Estado

El hombre no existe, para la ONU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
FONDOS EN RIESGO

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. video
VENEZUELA

María Corina Machado: la salida de Maduro es irreversible

El cantante puertorriqueño Zion. 
SUCESOS

Hospitalizan al reguetonero Zion tras accidente automovilístico

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
SEGURIDAD

Trump arremete contra el gobernador de Illinois: "Debería estar en la cárcel"

Anna Sofía Benítez, en Facebook.
CUBA

Joven cubana desafía a dictadura en la isla