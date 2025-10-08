La ONU anuncia reducción del 25% el número de Cascos Azules en el mundo por falta de fondos

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aparece en una pantalla mientras pronuncia un discurso remoto en la apertura de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

NACIONES UNIDAS — La ONU reducirá en un 25% el número de Cascos Azules desplegados en el mundo en los próximos meses, es decir, entre 13.000 y 14.000 militares y policías menos, debido principalmente a los recortes estadounidenses de fondos para la organización.

"Tendremos que repatriar, reducir en aproximadamente un 25% el número de nuestros efectivos de mantenimiento de la paz, militares y policías, así como su equipo, y un número importante de empleados civiles de las misiones también se verán afectados", indicó este funcionario bajo condición de anonimato.

La reducción del 25% de los efectivos se repartirá entre 9 de las 11 misiones actualmente en marcha.

El presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz para 2025-2026 (de julio de 2025 a junio de 2026) es de aproximadamente 5.400 millones de dólares, de los cuales 1.300 millones deben provenir de Estados Unidos y 1.200 millones de China.

EEUU reduce en 50% la ayuda a la ONU

Pero desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington anunció recortes masivos en su ayuda al extranjero y la ONU esperaba las decisiones sobre las operaciones de mantenimiento de la paz.

Estados Unidos informó a la ONU que solo contribuirán al presupuesto de este año con 682 millones de dólares, de los cuales 85 millones están reservados para la futura oficina de apoyo de la ONU a la nueva misión internacional antipandillas en Haití.

En total, la ONU anticipa un déficit del 16% al 17% del presupuesto actual de mantenimiento de la paz.

FUENTE: Con informaciòn de AFP