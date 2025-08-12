martes 12  de  agosto 2025
La paloma maléfica en el hombro idóneo: el dictador Fidel Castro Por Oscar Elías Biscet

El guajiro, mientras miraba la televisión, hizo una conclusión rápida: “Si el hombre bueno Jesús nazareno, la paloma blanca posada sobre él era del Dios Santo, entonces esta paloma sobre Fidel es la del diablo”.

Por OSCAR ELÍAS BISCET

La Habana, una ciudad de vida y futuro, de encanto y poesía, en la mezcla de popular y culta, cuando la isla se acercaba a un paraíso. Por las calles habaneras caminaba un guajiro, mirando la muchedumbre alegre, elegante, la abundancia de carros modernos y las vidrieras de hermosas tiendas. En una de esas tiendas se paró para disfrutar de la televisión y se le puso la piel de gallina, trasmitían el primer discurso desde la capital cubana del futuro tirano Fidel Castro.

La piloerección cutánea no obstaculizó su pensamiento racional y con su sabiduría natural identificó rápidamente un símbolo poderoso y antiguo, la paloma blanca. Ésta con una rama de olivo en su pico fue tomada en la contemporaneidad como imagen de paz y contra la guerra. Pero ahora se posaba en el hombro del nuevo hombre fuente de Cuba, Fidel Castro Ruz.

La vida le dio la razón al guajiro. La paloma blanca era maléfica, pues cuatro días después, 12 de enero de 1959, en una fosa común fueron fusilados más de 70 personas por orden del tirano Fidel Castro. Un mes después del simbolismo colombófilo realizó una flagrante violación al sistema constitucional del país e impuso la Ley Fundamental, 7 de febrero de 1959, donde aprobó oficialmente la pena de muerte por fusilamiento y abrogó el nombre de Dios.

El dictador Fidel y su régimen totalitario fueron más allá: Dios está muerto y establecieron su odio a la fe con la teoría de la religión es el opio de los pueblos y concluyeron con la implantación de una rigurosa sociedad atea en Cuba. El primer país ateo del hemisferio occidental y del hombre edificado por el cristianismo pasaron al hombre nuevo del vacío existencial y su novel realidad inefable y destructiva de la persona, el comunismo.

Cuba comunista suprimió la cultura occidental, su legado nacional en los valores de la enseñanza judeocristiana, el alma cristiana de la nación. Se prohibió el libro del pacto, la Biblia, no más ediciones ni distribuciones. La vida de los disidentes al adoctrinamiento no tuvo valor y mucho menos la de los inocentes en el seno materno. Todo eso conllevó a la maldición del país por separarse de Dios (YHWH).

Algunas de las maldiciones del libro sagrado bíblico son: “Maldito serás tú en la ciudad, y maldito tú en el campo. Maldita tu canasta y el lugar donde amasa la harina. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir”.

En Cuba se adoró al hombre-dios y desencadenó el fracaso de su gubernatura, su sistema colapso y se evidenciaron los frutos malditos. Los múltiples éxodos y sobre todo de juventud, servicios médicos colapsados y falta de medicamentos. Las funerarias y cementerios sucumbieron durante la COVID-19 y los apagones eléctricos son constantes. La Internet mala, cara y controlada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) y la policía política (DSE).

Asimismo, la hambruna generalizada, escasos alimentos y costosos, ausencia de gas para cocinar, la privación de agua potable, la inflación golpea a todas las esferas del país y muchas tierras improductivas. Multitudinarias protestas antigubernamentales fueron ahogadas por las violentas represiones del terror de Estado.

La crisis energética es grave por la no generación de corriente eléctrica en el país. Los apagones son tan frecuenten que en la mayoría de los pueblos y ciudades le dicen alumbrones, porque es más el tiempo sin energía eléctrica que con ella, más de la mitad del país sin el servicio eléctrico. Mucho del petróleo importado a Cuba es reexportado y vendido por el régimen.

La dictadura cubana siempre justifica su miseria culpabilizando a otros de sus fracasos; pero este timo falaz ha sido descubierto por las investigaciones de la prensa independiente. Recientemente el Miami Herald reveló los 18 mil millones de dólares, depositados secretamente en bancos por GAESA (conglomerado militar del Grupo de Administración Empresarial), parte intrínseca del régimen del partido comunista, y años atrás la revista Forbes clasificó como uno de los grandes millonarios en el mundo a Fidel Castro.

Si bien la paloma blanca con la rama de olivo en su pico representa la paz y el amor. Este género prefigura también pureza, fidelidad, humildad, mansedumbre, consuelo, dulzura, esperanza, seguridad, salvación y libertad. Éste es el mensaje divino del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y no la paloma maléfica en hombro del tirano Fidel Castro.

Próximamente inaugurarán una escultura de bronce de una gigantesca paloma con una rama de olivo en un parque en el Vedado, La Habana. La cúpula gobernante del régimen tiránico piensa seguir burlándose y engañando al pueblo cubano. Éste ya está del mismo modo que el guajiro, descubridor de la paloma maléfica de Castro, y está dispuesto a conquistar su libertad.

Los cubanos debemos ser manso como la paloma y astuto como la serpiente y literalmente apartarnos de la fidelidad a las tinieblas castristas y amar la luz para recibir la verdadera paloma blanca como Noé. Con el Príncipe de Paz entraremos seguros en la tierra prometida de libertad, donde será un nuevo comienzo en una Cuba libre.

