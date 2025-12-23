Recapturan a jefe pandillero que se fugó de una cárcel en Guatemala

Las autoridades en Guatemala recapturaron al jefe de pandillas, Milton Noel Najarro.

CIUDAD DE GUATEMALA — La policía de Guatemala detuvo este martes a un líder de la pandilla Barrio 18 que se había fugado hace dos meses junto con otros criminales , lo que desató una crisis de seguridad y llevó al país a pedir ayuda a Estados Unidos, informó la fiscalía.

Se trata del sexto recapturado, de los 20 jefes de esa pandilla que escaparon de la prisión Fraijanes II, cerca de Ciudad de Guatemala. La fuga, revelada por las autoridades el 12 de octubre, provocó la remoción de la cúpula de seguridad del país centroamericano.

Las pandillas Barrio 18 y su enemiga Mara Salvatrucha (MS-13) fueron designadas este año organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Identificado como Milton Noel Najarro, el prófugo arrestado el martes fue localizado en una aldea del municipio caribeño de Los Amates, al noreste de la capital guatemalteca, dijo a periodistas la vocera de la fiscalía, María José Mansilla.

Apoyo del FBI

Las autoridades no detallaron en octubre las circunstancias de la fuga de los presos. No obstante, la fiscalía sospecha que hubo complicidad de funcionarios de seguridad.

Para apoyar en la recaptura y a pedido del gobierno guatemalteco, un grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI de Estados Unidos llegó al país en noviembre.

El grupo Vulcano fue creado en 2019 durante el primer mandato de Trump (2017-2021) para desmantelar organizaciones criminales trasnacionales, como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Ambas pandillas son acusadas de cometer asesinatos por encargo y extorsiones a comerciantes y transportistas, entre otros delitos.

