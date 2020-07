Rector de la UCAB: "Tenemos que recuperar el espacio que el Estado nos arrebató"

Señaló que, ciertamente, no se trata de que se estén produciendo las protestas multitudinarias que fueron televisadas en los años 2002 o 2005, “pero no son protestas para dar un paseo, ha habido 129 detenidos, 62 heridos y 2 asesinados. A mucha gente eso le cuesta la vida, cada vez más movilizarse y exigir tiene consecuencias”.

Desde el lunes 20 y hasta el viernes 24 de julio, el Instituto de Teología para Religiosos (ITER) de la Universidad Católica Andrés Bello, en alianza con la Pontificia Universidad Salesiana y la Arquidiócesis de Caracas, ha estado realizando conferencias sobre el tema “Propuesta de una alternativa superadora a la situación actual de Venezuela”, que se transmiten a través de la plataforma Zoom y Youtube. El espacio lo modera el cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, quien también formula algunas interrogantes a los invitados.

Virtuoso, doctor en Ciencias Políticas, explicó que en los últimos 20 años Venezuela retrocedió a la situación existente antes de 1958 y la Constitución de 1961.“Nosotros no hemos tenido el gobierno de las leyes sino el gobierno de los hombres, del partido de turno, del que más manda. Hemos tenido la sustitución del régimen de democracia representativa por el bonapartismo moderno: una combinación explosiva de poder personal sin límites y movilización popular en apoyo a la persona que ejerce el poder. La Constitución salió del juego y empezamos a vivir en una sociedad con una especie de estado de excepción que se fue constituyendo entre el Estado y el gobierno, donde todo depende de cómo le caiga uno al gobernante de turno o cómo se lleve con el malandro o con el policía”.

Recordó que ese esquema, instaurado por Hugo Chávez, hizo que los ciudadanos pierdan de vista su responsabilidad individual y dejen en manos de terceros la responsabilidad de lo público.

“El líder desplaza la corresponsabilidad ciudadana, la de las organizaciones intermedias e, incluso, la de los propios partidos políticos. Se creó la ilusión de que el ciudadano tiene quien le resuelva los problemas y lo único que hay que hacer es seguirlo. Eso lo introdujo el chavismo y la oposición se lo ha comprado; esto crea una suerte de cultura política, entonces, tenemos un pueblo movilizado pero no participativo y la ciudadanía deja de ser corresponsable. Habrá miles en la calle mientras tengan esperanza en ese líder, y si no les responde, entonces hasta ahí llegan y lo dejan de lado”.Para el rector de la UCAB, la crisis actual comenzó cuando los partidos políticos dejaron de cumplir su tarea y por eso cree que, en las actuales circunstancias, “es urgentísimo” recuperarlos, aunque no como meras maquinarias electorales sino como espacios de discusión y de interlocución con la sociedad.“Si Maduro tuviera un PSUV capaz de pararse frente a él y le dijera: ‘Las cosas no son así’, otro gallo cantaría, pero tampoco del lado de la oposición son capaces de pararse ante sus líderes y obligarlos a corregir”.

Así las cosas, el también historiador planteó entonces como alternativa superadora de la crisis la constitución de una gran plataforma de fuerza social que reivindique los derechos conculcados a todos los sectores.

“Tenemos que desarrollar capacidades. No es fácil, pero nos hace falta la alianza de organizaciones con calado nacional como la Iglesia católica, que cuenta con organizaciones presentes en todo el ámbito nacional. En la UCAB estamos comprometidos en trabajar en esa plataforma, acabamos de terminar la ENCOVI, el documento académico que mejor recoge la situación del país. Cuánto desearía yo que las cifras de la ENCOVI estuvieran en las manos de todas las comunidades, de todas las organizaciones, que la gente realmente aprendiera a manejar esas cifras y con eso desarrollar iniciativas; pero para eso hace falta una gran red. Provea tiene un informe permanente sobre derechos económicos y sociales, Cáritas tiene un informe permanente de nutrición, pero tenemos que lograr unificar todos estos esfuerzos”.

Dijo que él, en lo personal, ha estado impulsando una gran plataforma para luchar contra la situación de emergencia social.“¿Qué es lo que más nos duele a los venezolanos? El hambre, no tener luz, ni agua, ni transporte, toda la degradación de la vida y la ausencia de oportunidades. Tenemos que ver cómo nosotros, academias, organizaciones, comunidades, nos podemos convertir en una gran fuerza social que vaya un poquito más allá. Queremos demostrar que estamos descontentos, que tenemos que reclamar nuestra dignidad, que lograr que haya políticas públicas que respondan a este grave problema y eso supone dar un paso de la organización para la ayuda humanitaria, para el reclamo político, para la incidencia. Esa es nuestra salvación: la unidad como sociedad civil, es la hora de la sociedad civil para poder avanzar”.

Para terminar, el rector Francisco José Virtuoso recalcó la importancia de que las alianzas también se hagan, internacionalmente, entre las organizaciones de la sociedad con sus pares del exterior, en la línea de las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús, que habla de “crear una ciudadanía universal”. Recordó que el conflicto nacional tiene “aristas que lo convierten en algo mucho más allá de los conflictos tradicionales”.

