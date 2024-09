Régimen amenaza con romper relaciones con España, luego de que el Congreso reconociera a Edmundo González

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) chavista, quien junto a su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, habría negociado la apresurada salida del país suramericano de González Urrutia, ordenó a la Comisión Permanente de Política Exterior la elaboración de una resolución que inste a la dictadura venezolana a romper "de inmediato" todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que otorgó asilo al mandatario electo ante la orden de captura emitida por el chavismo.

VENEZUELA Edmundo González Urrutia asegura que la lucha continuará hasta el final: "No desmayen, que no los defraudaré"

"Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España, todos los consulados, todos los cónsules y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos", expresa un sulfurado Rodríguez en la plenaria del Parlamento.

Paralización de vuelos Caracas-Madrid

Además de la expulsión del cuerpo diplomático de España en Caracas, el jerarca chavista, jefe de la delegación negociadora del régimen, pidió la paralización de vuelos directos entre España y Venezuela. "Que cesen los vuelos de España desde y hacia Venezuela en líneas aéreas españolas, y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato", pidió.

Rodríguez consideró que el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo, con base en las actas electorales enviadas por testigos y miembros de mesa de votación a la oposición, es "el atropello más brutal" que ha tenido España en contra de Venezuela desde la guerra de independencia.

A su juicio, con este proyecto, promovido por el Partido Popular (PP), España vuelve a "incurrir en el mismo error" de 2019, cuando reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. "Vuelven a incurrir en el mismo desatino, en el mismo error, en la misma estupidez, en la misma estulticia, en la misma imbecilidad", señaló.

Régimen de Maduro no ha publicado resultados

El vocero del régimen tildó de "adefesio" la propuesta aprobada en el Congreso con 177 votos a favor, 164 en contra y una abstención. Sostuvo, igualmente, que expresan un "profundo desconocimiento" de la Constitución, que establecen que la soberanía popular reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce indirectamente mediante el sufragio; y de las leyes electorales, que ordena la publicación de los resultados electorales desglosados en un lapso de 48 horas, posterior a la elección.

A 46 días del proceso electoral, la dictadura chavista, que atribuye una supuesta reelección a Maduro, desconociendola voluntad popular que eligió al opositor para el período presidencial 2025-2031 con más de siete millones de votos, no ha publicado los resultados de las 30.026 mesas de votación habilitadas.

Unos 136.145 españoles viven en Venezuela, según cifras oficiales a enero de 2023. Es la novena comunidad más grande después de Argentina, Francia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Cuba, México y Brasil.

Se estima que en España viven unos 280.000 venezolanos, incluidos varios dirigentes opositores. La cifra no incluye aquellos que adquirieron la nacionalidad española.

Reconocimiento del Congreso

El Pleno del Congreso de España aprobó este miércoles una proposición no de ley, impulsado por el PP, que insta al gobierno de Sánchez a reconocer a González Urrutia "como el legítimo ganador" de las elecciones presidenciales de pasado 28 de julio en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo" del país suramericano.

No obstante, este reconocimiento no se extenderá al Ejecutivo, que aunque ha dejado claro que no reconocerá la "supuesta victoria" de Nicolás Maduro, se niega a darle el reconocimiento al opositor, a quien el presidente español califica de "héroe".

Pilar Alegría, ministra portavoz del gobierno español, indicó este martes que la administración socialista mantendrá la "postura unánime" con los 27 países de la Unión Europea (UE), que solicita la "máxima transparencia" del proceso electoral y "las actas de todas las mesas" al régimen de Maduro.

"La posición del Gobierno es seguir apostando para que la democracia avance en Venezuela y atender positivamente, desde el punto de vista humanitario, a la solicitud de asilo que nos trasladó Edmundo González", subrayó.

FUENTE: Con información de redes sociales / AFP