Congreso de España listo para reconocer a Edmundo González, pese a negativa del gobierno de Sánchez

La iniciativa no vinculante, que insta al gobierno español a reconocer a González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio y, por tanto, como presidente electo y legítimo de Venezuela, será aprobada con el respaldo de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, anunció el apoyo de su bancada a la propuesta que se debate este martes, pero que se votará mañana, miércoles 11 de septiembre, para que salga adelante con un total de 177 votos.

Venezuela no está para "matices"

"Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, la dictadura, el oscurantismo y frente a Maduro, al que no se puede dar ni un centímetro", indicó Esteban, quien dio por hecho que la resolución avanzará si no se presenta ningún obstáculo en el camino. "No sé si se va a torcer porque aquí hay gente especialista en ser patosa y en echar un tronco en medio de la corriente para que las cosas no discurran como se esperaba", apuntó.

Aunque reconoce que la situación actual en el país suramericano no está para "matices", el dirigente vasco dijo "entender" la posición del canciller español José Manuel Albares, quien alegó que el reconocimiento a González Urrutia podría "perjudicar" la posición de España como intermediario.

Igualmente, Esteban pidió al PP que juzgue "el momento" y evite "discursos zafios" y "rebasar líneas que no tienen sentido, mirando más a la política interna que a la restauración de la democracia en Venezuela".

Sin reconocimiento del gobierno

Con el apoyo del PNV queda la mesa tendida para que el Congreso apruebe la iniciativa política sin efectos jurídicos y reconozca a González Urrutia, abanderado de la líder opositora María Corina Machado, como presidente electo de Venezuela. No obstante, este reconocimiento no se extendería al Ejecutivo, que ha dejado claro que no reconocerá la "supuesta victoria" de Nicolás Maduro, que se proclamó vencedor con aval de las instituciones a su servicio, desconociendo la soberanía popular que eligió al diplomático para el período presidencial 2025-2031 con más de siete millones de votos, según las actas electorales transmitidas por testigos y miembros de mesas de votación a la oposición.

Pilar Alegría, ministra portavoz del gobierno español, acusó este martes al PP de pretender "dividir" y reiteró que no reconocerán a González Urrutia, asilado en Madrid desde el domingo, como presidente electo.

Independientemente de la votación del miércoles, que ya contaría con la mayoría de votos, Alegría anunció que mantendrá la "postura unánime" con los 27 países de la Unión Europea (UE), que solicita la "máxima transparencia" del proceso electoral y "las actas de todas las mesas" al régimen de Maduro, que a más de un mes de las elecciones no ha publicado los resultados desglosados, como establecen las leyes y normativas electorales venezolanas.

"La posición del Gobierno es seguir apostando para que la democracia avance en Venezuela y atender positivamente, desde el punto de vista humanitario, a la solicitud de asilo que nos trasladó Edmundo González", subrayó.

Propuesta del Congreso

La proposición no de Ley, presentada en el Congreso por el PP, insta al gobierno español no solo a reconocer al opositor como presidente, sino a liderar su reconocimiento ante instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de garantizar la toma de posesión de González Urrutia el 10 de enero de 2025.

También exige a la dictadura chavista el "cese inmediato" de la represión, desatada tras las protestas postelectorales, que ha dejado al menos 23 manifestantes muertos por armas de fuego y más de 1.500 detenidos, según ONG.

La resolución llama a respaldar a los representantes elegidos por los venezolanos como "únicos interlocutores legítimos en las negociaciones para la transición democrática" y a apoyar "todas las iniciativas de las fuerzas democráticas, especialmente aquellas dirigidas a mantener viva la movilización en defensa del resultado del 28 de julio".

Además, exhorta a promover ante la UE la reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen, levantadas antes de las elecciones como un "inútil gesto de buena voluntad".

FUENTE: Con información de ABC / Europa Press / El Debate