Régimen castrista amenaza a activistas en Canadá

Pero poco después de llegar, dijo Andrades a la cadena canadiense CBC, fue visitado en su hotel por una mujer con uniforme militar que le entregó un papel ordenándole que se presentara para una entrevista en un centro de detención operado por el Ministerio del Interior de Cuba.

Lo interrogó el coronel Luis Morales, usando una cámara de video. Andrades dijo que los interrogadores le mostraron pruebas de que había participado en manifestaciones contra el régimen y que publicaba comentarios críticos sobre el Partido Comunista.

“Te muestran la foto y has hecho esto, y has hecho esto. Así que estás contra la pared porque no estás en Canadá”, dijo. “Canadá no puede protegerte de ninguna manera”.

Andrades dijo que los interrogadores también sugirieron que estaba involucrado en el tráfico de drogas para financiar las operaciones de YouTubers antigubernamentales. Él niega todas estas acusaciones que también implican a otros 12 ciudadanos cubano-canadienses, que casualmente están en contra de la dictadura y son muy activos manifestándose en Montreal.

En total, informa la cadena norteamericana que trece habitantes de Montreal, Canadá, han sido blanco de una campaña de hostigamiento lanzada por el régimen cubano para evitar que protesten en su contra.

Para ello utilizan la cuenta, operada por la Seguridad del Estado del “Guerrero Cubano”. Este canal acusa, sin pruebas a los activistas de traficar cocaína de Colombia a Canadá para usar estos recursos contra el régimen de La Habana.

Los videos del interrogatorio de Andrades han sido difundidos por el Youtuber de la policía política. En los videos, el guerrero cubano acusa a 13 montrealeses de utilizar un negocio de importación de alimentos perteneciente a uno de los hombres para contrabandear cocaína comprada a una red familiar colombiana llamada los Solazar.

El dinero, afirman los videos, se utilizará para ataques terroristas contra Cuba.

¿Quiénes son los cubanos amenazados?

CBC explica que uno de los 13 hombres nombrados en los videos de Guerrero fue, en algún momento, narcotraficante. De hecho, Máximo Morales fue arrestado en 1990 después de que la policía de Montreal realizara la incautación de cocaína más grande jamás realizada en la ciudad. Morales fue acusado de ingresar 1.500 kilogramos de cocaína en un año, comprada al cártel de Medellín. Por ello recibió una sentencia de diez años.

El dinero que hizo traficando, dijo Morales, estaba destinado a financiar las operaciones de la oposición anticastrista.

“Fue una guerra”, dijo Morales a la cadena. “Fue ojo por ojo, diente por diente. Y la guerra necesita dinero. Fui arrestado, recibí una sentencia de diez años. Cumplí mi tiempo y después de eso me reintegré a la comunidad”.

Aunque reconoció que “no es un ángel”, Morales dijo que obtuvo un indulto y nunca ha tenido problemas con la ley desde esos días. Las otras 12 personas mencionadas no tienen antecedentes penales, ni vínculos con Morales, salvo los encuentros que sostienen durante las protestas o reuniones de los exiliados en Canadá.

Todos los hombres nombrados en los videos niegan la existencia de tal red.

Tito Cardenas es el dueño del estudio de baile Titisalsabor. Dijo que cree que lo pusieron en la lista porque hizo comentarios antigubernamentales en un artículo de Radio-Canada que se compartió ampliamente.

“Creo que fue entonces cuando comenzaron a seguirme”, dijo a CBC News.

“Creo que la gente debería ser consciente de que este es un método que usan todas las dictaduras. Cuando eres un opositor de una dictadura, lo primero que van a hacer es atacar tu reputación de cualquier forma que puedan”.

Este temor a que la dictadura los afecte es compartido por otros cubanos-canadienses.

Félix Blanco, un asesor financiero también mencionado en el video, dijo que también le preocupa quedar atrapado en una trampa.

“Fui a la policía y le dije, mira, tengo miedo de que me metan algo en mi casa, que me metan algo en mi carro”, dijo.

“Ese tipo de regímenes no se quedan dentro de sus propias fronteras. Salen de sus fronteras para perseguir a las personas que hablan de ellos”, agregó otro de los entrevistados por CBC.

FUENTE: CubaNet