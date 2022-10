Régimen castrista pide a Biden levantar sanciones a la isla

En ese sentido, agregó que "podría tomar medidas de levantamiento o flexibilización del bloqueo en decenas de áreas utilizando las facultades ejecutivas".

El jefe de la diplomacia dijo también que tras el incendio en agosto en una planta de almacenamiento de combustible en la provincia de Matanzas que arrasó con cuatro megatanques de crudo, EEUU ofreció dos asesorías técnicas virtuales y 100 uniformes para bomberos, de los cuales han llegado 43 trajes.

Esta ayuda no la "medimos por su magnitud económica sino por ser un acto de naturaleza humanitaria que agradecemos", añadió el canciller.

Cuba atraviesa su peor crisis económica en tres décadas con escasez de alimentos, medicinas y combustible, mientras que enfrenta cotidianos apagones por la obsoleta tecnología de sus termoeléctricas.

Esta situación se ha visto agravada desde que el expresidente estadounidense Donald Trump endureció a partir de 2018 el embargo impuesto a Cuba desde 1962, así como por los efectos de la pandemia de coronavirus.

Cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden prometió revisar la política hacia Cuba, pero endureció el discurso tras el desenlace de las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021.

Pero a pesar del discurso oficilialista, la realidad es otra.

La proclama presidencial 3447, que el presidente John F. Kenney firmó el 3 de febrero de 1962, decreta un "embargo total al comercio con Cuba". La víspera de su puesta en vigor el día 7, Kennedy presuntamente garantizó para su consumo 1.200 puros cubanos, un bien desde entonces vetado a los estadounidenses.

Algunos militantes de ezquierda y la propia dictadura cubana tratan de justificar la severa crisis económica y el desgobierno a lo que el régimen se empecina en llamar "bloqueo"

Respecto al tema, es necesario analizar varios elementos. El senador Marcos Rubio lo definió en un pleno entre legisladores: "Las personas a cargo de la política hacia Cuba en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Departamento de Estado, han sido durante mucho tiempo defensores del diálogo con el régimen y una apertura económica, han querido deshacerse del embargo y ese tipo de cosas. La pregunta fundamental que se nos plantea es: ¿La gente de Cuba está sufriendo, el pueblo de Cuba atraviesa un momento económico difícil? Yo diría que lo han hecho durante 62 años. ¿Por qué no nos deshacemos del embargo? Les haría la vida más fácil”.

Para desbaratar los argumentos de la dictadura, Rubio se apoyó, sencillamente, en las estadísticas:

“En primer lugar, permítanme comenzar diciendo que no hay barcos estadounidenses bloqueando Cuba o rodeando la. De hecho, Cuba francamente no tiene un embargo en la forma en que la gente piensa. Cuba comercia con el mundo entero. Por ejemplo, Cuba exporta cada año $ 1.200 millones de dólares, lo que no parece mucho, pero lo es para una isla de 11 millones de habitantes. Exportan $ 461 millones de dólares a China, $ 127 millones de dólares a España, $ 65 millones a Holanda, $ 64 a Alemania. Este no es un país aislado, comercian con todos los países del mundo, ¡importan $ 5.3 mil millones de dólares al año! Solo con España importan mil millones de dólares. Otros $ 790 millones de China, $ 327 millones de Italia, $ 295 millones de Canadá y Rusia. Entonces importan más de $ 5 mil millones de dólares, exportan más de $ 1,2 mil millones de dólares. Cuba no está aislada, comercia con todos los países, este régimen comercia con prácticamente todos los países del planeta. ¿Sabes con quién más comercian? Con los Estados Unidos de América: importan casi $ 280 millones de dólares al año, casi tanto como lo hacen con Canadá y Rusia. Y nadie acusa a Canadá o Rusia de tener un bloqueo a Cuba. El 66 por ciento del pollo que se come en Cuba proviene de Estados Unidos. La mitad de su soja proviene de Estados Unidos. Solo hay un bloqueo en Cuba. Y es el bloqueo que este régimen le ha impuesto a su pueblo”.En cuanto al accionar de la actual administración, Rubio dijo:

“La Casa Blanca aunció, que van a montar un grupo de remesas para tratar de averiguar cómo podemos facilitar que los familiares envíen dinero a sus familiares en la isla, a Cuba. Bueno, ese grupo de trabajo no tendrá que reunirse por mucho tiempo, ¡porque la ley estadounidense lo permite ahora! No es ilegal enviar dinero a sus familiares en Cuba. Lo único que está prohibido es que no se puede enviar el dinero a través de este banco que el ejército cubano instaló en Panamá. Eso es lo único que está prohibido. Y en la medida en que el dinero no puede llegar al pueblo de Cuba, es porque se niegan a permitir que nadie más que este banco haga las remesas. Y, por cierto, han prohibido depositar dólares. Así es como les funciona: les envías a tus familiares $ 100 dólares, se llevan el diez por ciento, luego se llevan los dólares, no los dejan depositar, se embolsan los dólares y les dan esta moneda cubana sin valor. Entonces tienen los dólares y pueden comprar cosas para ellos mismos y en el mercado global. Si hay algo que impide las remesas directamente al pueblo de Cuba, no es la política de Estados Unidos, es la política del propio régimen. Son ellos los que necesitan un grupo de trabajo. ¿Qué tal este argumento de que hay un bloqueo en los viajes? "Si tan solo más turistas estadounidenses pudieran ir a Cuba". (Por cierto, Cuba ya está llena de turistas canadienses y turistas italianos que disfrutan de hospedajes cinco estrellas…Un estadounidense puede ir a Cuba; simplemente no puede quedarse en un hotel de propiedad militar, ni comer en un restaurante de propiedad militar, ni comprar en una tienda de propiedad militar. Puedes alojarte en casas particulares de personas que las alquilan en Airbnb. Usted puede hacer eso. Puedes comer en un restaurante que sea propiedad de un particular, comprar en tiendas que sean propiedad de la gente. La razón por la que no tienen dónde quedarse, dónde comer y dónde comprar no es la política de Estados Unidos, es que el régimen cubano no permitirá hoteles privados, tiendas privadas, tiendas privadas, restaurantes privados. Ellos son los que tienen bloqueo en los viajes, no los Estados Unidos”.

En otras aristas, como la medicina, que tan evidente dejó su escasez con el pico de la pandemia del COVID-19, y a cuya importación también el gobierno cubano y defensores de éste culpan al embargo; Rubio ironizó: “¿Sabes lo que anunció el régimen cubano la semana pasada? Esto es lo que anunciaron en su televisión nacional: "Vamos a levantar la prohibición a la importación de medicamentos". ¿Qué? ¿Quiere decir que hubo una prohibición cubana, una prohibición del régimen de importar medicamentos? Si había. Ellos son los que no permitieron la entrada de medicamentos. Y cualquier cantidad que permitieran, le estaban poniendo un arancel. Por tanto, no hay bloqueo de la medicina. ¡Les vendemos medicinas! Y se puede donar medicamentos, cantidades ilimitadas según la ley de EE. UU. Si hay un bloqueo a la medicina, es el bloqueo del régimen”

Uno de los puntos más criticados a Joe Biden fue su posición respecto al corte de la internet dentro de Cuba, y durante muchos días, se escuchó el debate sobre si era posible o no, que EEUU brindará el acceso para empoderar a la población en la isla: “Alguien me dijo esto: "¿Por qué no permitimos que las empresas estadounidenses vayan y proporcionen Internet? Entonces tendrían Internet, es el embargo ". Y estas personas no saben de qué están hablando. Literalmente están repitiendo puntos de conversación estúpidos y ridículos. Porque la ley de Estados Unidos sobre comercio con Cuba exime específicamente a las telecomunicaciones. AT&T, Verizon, Sprint, todas las empresas de telecomunicaciones estadounidenses pueden ir a Cuba mañana y ofrecer servicios de telefonía e Internet. ¿Sabes por qué no pueden? No es nuestra ley, es el régimen cubano, porque ellos quieren controlar eso”, cuestionó Rubio y enfatizó: “Ves un patrón aquí. Bloqueo de viajes, bloqueo de la propiedad privada de negocios, bloqueo de la entrada de medicinas, bloqueo de la entrada de dinero. ¿Por qué? Porque el régimen cubano quiere controlar a la gente”

Para los que piden el fin del embargo, Rubio aclaró: “La ley que codificó el embargo tiene una cláusula que dispara automáticamente el fin de este. ¿Y quiere saber cuál es este estricto estándar que está en esta ley? Liberen a los presos políticos, prensa libre, elecciones libres, justas y multipartidistas. El régimen hace esas tres cosas y el embargo termina automáticamente.

A pesar de las campañas de desinformación por parte del régimen, de contar con peones asidos al castrismo, dispuestos a golpear y reprimir a sus semejantes y de tratar de vender una imagen distorsionada de la realidad cubana; Rubio fue tajante en el senado: “El pueblo de Cuba no salió a las calles, no les partieron la cabeza, no arrestaron y encarcelaron a sus hijos (a protestar por el embargo). Se pusieron de pie porque querían libertad. Libertad. Eso es lo que querían. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Por qué no los escuchamos? Nos han dicho lo que quieren. Quieren libertad, quieren libertad, y si hay personas en esta tierra que deberían entender eso, deberíamos ser nosotros”.

Entretanto, en medio de fuertes llamados a la Unión Europea a condenar la dictadura en Cuba por represión, la influyente revista británica The Critic publicó a finales del año pasado, un estudio, con cifras documentadas, que desmiente la existencia de un embargo comercial de Estados Unidos hacia la isla caribeña.

Acorde con los datos publicados por la agencia estadounidense Census Bureau, que tiene en cuenta el comercio internacional, entre otras cosas, “Estados Unidos exportó bienes por valor de 177 millones de dólares a Cuba e importó bienes por valor de 15 millones de dólares en 2020”, expuso la revista británica de política, ideas, arte, literatura y mucho más.

“El artículo no tiene desperdicio porque habla de cifras reales, que se pueden contrastar en la Organización Mundial del Comercio y son públicas, hechos reales”, apuntó Javier Larrondo, presidente de la institución Prisoners Defenders, con sede en España, cuya misión es la relatoría de derechos humanos, la acción jurídica y la defensa prodemocrática.

embargo Desmitificando el embargo de EEUU a Cuba Canva

“El que no quiera ver esa realidad, estará, por razones emocionales, pero no reales, negándose a ver la verdad, como se niega una madre a ver los defectos de su hijo”, recalcó.

De hecho, The Critic sostuvo que “decir que la fracasada economía cubana es de alguna manera culpa de Estados Unidos es una fantasía de la izquierda” y citó como ejemplo la firma de una moción, por parte de 58 parlamentarios británicos, que censuran la existencia de lo que ellos "bloqueo" estadounidense a Cuba.

“En los primeros cinco meses de 2021, Estados Unidos ya ha exportado 134 millones de dólares en bienes a Cuba”, lo que significa que el país norteamericano “es el mayor exportador de alimentos a Cuba, siendo el pollo congelado el principal producto de exportación”.

El reportaje aclara que “no existe bloqueo estadounidense a Cuba”, solo un embargo “de acceso a créditos bancarios” y que la isla “comercia con todo el mundo” pero poco logra obtener por “el fracaso de su modelo económico” que no es fiable y no ofrece garantías de pago.

El reportaje recuerda que los países soberanos, como Estados Unidos y otros, “imponen rutinariamente aranceles a otros países, prohíben productos, aplican controles fronterizos basados en la nacionalidad y bloquean la participación de empresas extranjeras”.

No obstante, subraya The Critic, que “alimentos y muchos otros artículos, como los productos médicos, están exentos del embargo” por parte de Estados Unidos.

Después concluyó: “Poner fin al embargo (crediticio) estadounidense no significaría mucha diferencia para Cuba. Su problema esencial es el fracaso de su modelo económico” porque “la dictadura no puede ni criar pollos”.

Más tarde destacó: “A los cubanos se les impide producir alimentos. El estado mantiene su monopolio sobre los productos alimenticios por la fuerza” y como comentó un trabajador cubano “es un gran mito que vivamos del Estado. De hecho, es el estado el que vive de nosotros".

Como resumen, The Critic señaló: “Cuba puede poner fin al embargo (crediticio) estadounidense de inmediato. Todo lo que necesita hacer, de acuerdo con la ley de EEUU, es legalizar las actividades políticas, permitir la libertad de prensa, permitir sindicatos independientes, respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente y comprometerse con elecciones libres y justas en una transición hacia una democracia representativa”.

Si embargo, el reportaje reconoce que esos pasos no serían adoptados por la élite autoritaria cubana porque “no podrían seguir viviendo a expensas del resto de la población”.

A pesar de las justificaciones del régimen castrista, asido al discurso de achacar su incapacidad y desgobierno a los supuestos efectos del "bloqueo", lo cierto es que las exportaciones de alimentos de producción agrícola de EEUU a Cuba aumentaron un 91% en octubre último, un incremento del 80,5% interanual, según cifras ofrecidas por el Consejo Económico y Comercial Cuba-EEUU.

Estas ventas a son al contado, o sea en efectivo, y se rigen por un inciso de la ley del año 2000 que alega razones humanitarias para vender alimentos y medicinas a pesar de la medida restrictiva. Las operaciones comerciales en Estados Unidos tienen la ventaja, no obstante, de precios competitivos y la rapidez en la entrega, pero la ley estadounidense no permite al gobierno cubano obtener crédito mientras no conovoque elecciones libres y se establezca la democracia.

A pesar de que las autoridades cubanas evitan mencionarlo públicamente, el "enemigo del norte" se ha convertido en uno de los principales sostenes de la alimentación de los cubanos, que sufren una crónica escasez de productos de primera necesidad, así como una inflación agravada por el paquetazo económico de la Tarea Ordenamiento.