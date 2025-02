Régimen chantajea "vilmente" a Edmundo González Urrutia con su yerno, denuncian expresidentes

"Nos contó cómo la dictadura lo está chantajeando, de forma vil y mezquina, con la detención arbitraria de su yerno", señalaron Santos y González.

Tudare, secuestrado desde el 7 de enero, está sometido a proceso penal por un tribunal de Terrorismo, donde fue presentado por la fiscalía, afín al régimen de Maduro, y le imputó como cómplice de cinco delitos, sin derecho a ser defendido.

Estos delitos están relacionados con las actas electorales que publicó la oposición, de las elecciones de julio de 2024, y por las cuales se persigue a González Urrutia.

Opositores en la embajada

Asimismo, el mandatario venezolano le transmitió a Santos y a González la situación en la que se encuentran los cinco opositores, miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado, que están asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil desde agosto pasado.

"A los asilados de la oposición que se encuentran en la embajada argentina, hoy bajo la protección de Brasil, les están dando trato de campo de concentración, cortándoles el agua, la luz y los alimentos", señalaron los expresidentes.

El pasado 19 de febrero, González Urrutia y Machado instaron al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela pronunciarse ante el hostigamiento del régimen a la sede diplomática, que el día anterior se había quedando sin el generador eléctrico que suministraba electricidad a la residencia, dejando a los refugiados sin luz, sin agua, sin conexión a internet y en riesgo de perder los pocos alimentos que almacenaban.

"No se debe bajar la guardia"

"Yo no he escuchado, hasta ahora, a ninguna misión diplomática, no he escuchado todavía al decano del cuerpo diplomático, expresarse sobre este asedio que tiene la embajada de Argentina en Caracas", dijo González Urrutia en una conversación virtual con Machado, al tiempo que alertaban que el régimen quiere convertir a la embajada, "en una cárcel más de Venezuela".

Ante esta situación los expresidente Santos y González pidieron mantener la guardia ante las volacionede derechos humanos en Venezuela. "No se debe bajar la guardia frente a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y de todas las normas de derecho internacional en Venezuela", aseveraron.

FUENTE: Con información de comunicado de prensa