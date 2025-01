Régimen chavista convoca a manifestación en Caracas paralela a protesta opositora

El viernes 10 de enero Maduro tiene previsto juramentarse frente al Parlamento para un tercer mandato (2025-2031), pese a que no presentó las actas que acreditarían el triunfo que se adjudica.

La manifestación del chavismo recorrerá el este de Caracas, en una ruta que suele cubrir la oposición en sus marchas, en una clara provocación.

El domingo, la líder opositora María Corina Machado convocó a protestas para el jueves, sin dar detalles sobre los puntos de concentración.

"La libertad no se suplica, se lucha y se conquista, se gana", expresó Machado, declarada en clandestinidad, en un video que divulgó en redes sociales. "Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio. Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás (...). Sal, grita, lucha".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1875665110557192305&partner=&hide_thread=false IMAGINA cómo será vivir en Libertad…



Esto será realidad porque cada uno hará su tarea; TODOS JUNTOS!!



Llegó la hora de actuar.

Nos vemos en las calles de toda Venezuela y el mundo. pic.twitter.com/28XqXUPVoz — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 4, 2025

Las protestas que estallaron tras la cuestionada proclamación de Maduro dejaron 28 muertos y unos 200 heridos, además de 2.400 detenidos. Tres de los arrestados murieron bajo custodia del régimen en prisión

FUENTE: Con informaciòn de AFP