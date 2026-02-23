lunes 23  de  febrero 2026
Corte Suprema de EEUU escucha argumentos sobre bienes confiscados por el régimen cubano en 1960

El gobierno de Trump apoya la compensación para las víctimas estadounidenses de las expropiaciones ilegales de la era Castro", escribió la Administración al Supremo

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Tribunal Supremo de Estados Unidos escucha argumentos este lunes sobre los bienes confiscados a empresas estadounidenses por el régimen comunista de La Habana en 1960, en dos demandas que buscan compensación por dichas pérdidas y que cuentan con el apoyo de la Administración Trump, en medio de una renovada presión de Washington sobre la isla.

Las audiencias orales sobre Havana Docks Corporation vs. Royal Caribbean Cruises y Exxon Mobil vs. Corporación Cimex (Cuba), tienen como base la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, también llamada Ley Helms-Burton por sus principales promotores.

El Título III de esta ley, dirigida contra el régimen comunista del país caribeño y muy criticada por el entonces dictador cubano, el fallecido Fidel Castro, permite a los estadounidenses interponer demandas ante un tribunal federal contra todo el que "trafique con bienes confiscados por la sexagenaria dictadura cubana a partir del 1 de enero de 1959".

El caso de Havana Docks Corporation se presentó en Florida en 2019 contra cuatro líneas de cruceros: Royal Caribbean, Norwegian, Carnival y MSC, que operaron entre fines de 2015 y mediados de 2019 en la Terminal de Cruceros del Puerto de La Habana, confiscado por el castrismo en 1960 a la compañía estadounidense.

El caso en el Supremo

Un juez federal falló en contra de las empresas de cruceros, a las que ordenó pagar 100 millones de dólares cada una. Esta sentencia quedó sin efecto luego de que una corte de apelaciones la revocara. Havana Docks pidió al Supremo que escuchara los argumentos sobre el caso, a lo que la corte accedió en 2024.

La segunda demanda involucra a la petrolera Exxon Mobil y la confiscación en 1960 por régimen comunista cubano de activos de petróleo y gas que incluían una refinería y más de un centenar de estaciones de servicio de la empresa estadounidense en la isla y por la que no recibió compensación.

Exxon presentó su caso en 2019 ante un tribunal federal en Washington D.C. contra tres entidades estatales cubanas que habrían violado la ley Helms-Burton al extraer, importar y refinar petróleo crudo y operar estaciones de servicio utilizando propiedades confiscadas a Exxon.

Compensación

La Corte Suprema, en la mira de Trump por tumbar su esquema arancelario al declarar inválidos los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes, tendría hasta el verano para emitir su juicio.

El Gobierno Trump envió opiniones de respaldo a las demandas de las empresas estadounidenses, como recordó en la red social X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

"EEUU tiene importantes intereses en política exterior en fomentar la democracia en Cuba, promoviendo la rendición de cuentas por las confiscaciones ilícitas del gobierno cubano mediante demandas amparadas en el Título III, y apoyando la compensación para las víctimas estadounidenses de las expropiaciones ilegales de la era Castro", escribió la Administración al Supremo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aumentado la presión contra La Habana, cortando su acceso al crudo venezolano e imponiendo aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba, lo que ha provocado una paralización de la mayoría de las actividades en el país caribeño y la agudización de una de sus peores crisis económicas y humanitarias. Mientras tanto, el régimen mantiene la represión y centenares de opositores continúan en las mazmorras de la dictadura.

FUENTE: Con información de EFE

