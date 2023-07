Antonio Ledezma no cae en trampa del chavismo

Ledezma fue asistido por el letrado Blas Jesús Imbroda, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional y actualmente es miembro del Consejo General de la Abogacía Española.

Ledezma aseguró que “la citación respondió a una solicitud de asistencia mutua en materia penal” y declaró que “pretendían que declarara, vía telemática, a funcionarios del aparato persecutorio que le sirve a la dictadura de Nicolás Maduro, todo era sobre el expediente MP/15148/2022, relacionado con el juicio que montaron en mi contra. acusándome con pruebas falsas de traición a la patria y asociación para derrocar a ese régimen maligno”

El Debate sostiene que Ledezma se mostró enfático al momento de puntualizar que “ese caso se está investigando en la Corte Penal Internacional y es a ese tribunal al que debo declararle como ya lo he hecho en reiteradas oportunidades, como también lo he hecho ante la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU..desde luego me negué a atestiguar porque yo no tengo nada que declararle a esa dictadura que desconozco por ser parte del régimen ilegítimo que comete crímenes de lesa humanidad”

El líder venezolano padeció una larga privación de su libertad, por más de 1.000 días, argumentó ante la Fiscalía de España “mal puedo prestarme a esa jugarreta madurista, declarándole a un órgano como la fiscalía venezolana, cuyo cabecilla, Tareck William Saab está sancionado desde el 19 de enero de 2018 por la Unión Europea, un activista político de esa falsa revolución que dirige una “comisaría política” dedicada a judicializar la política, a perseguir a los disidentes, a apañar los crímenes cometidos contra Fernando Albán, contra el capitán Rafael Acosta Arévalo, el inspector Oscar Pérez y sus compañeros acribillados en Caracas, de los estudiantes como Neomar Lander, de Pernalete, de Vallenilla, de Cañizales, las torturas contra el capitán Caguaripano, contra Lorent Saleh, Vilca Fernández, Wilmer Azuaje, contra el general Baduel, Franklin Brito, Rodolfo González, Vasco Da Costa, entre muchos seres humanos víctimas de esos suplicios que esa ilegítima fiscalía avala en Venezuela”

De igual manera, acorde a El Debate, advirtió que “la dictadura venezolana busca desvirtuar la fase de investigación que cursa en La Corte Penal Internacional poniendo en marcha esta mascarada, aparentando que están ocupados de ventilar los miles de expedientes y denuncias consignadas en el tribunal de La Haya”

Ledezma rechazó caer en esa trampa del chavismo.

