Régimen cierra espacios sociales con regulación de las ONG

Agregó que quieren conocer quiénes financian a las ONG y las acusó de depender "del Estado gringo".

"Ya basta, porque a través de esas ONG conspiran contra todos los venezolanos. El que no la debe, no la teme. Porque esas no son organizaciones no gubernamentales, no dependen del Estado bajo ninguna figura, es verdad, pero dependen del Estado gringo”, señaló.en su programa televisivo "Con el mazo dando", transmitido por el canal estatal VTV.

No es la primera vez que desde el "chavismo" se amenaza a las ONG. Desde 2006 existe un proyecto de ley para "controlar" las ONG en Venezuela, que ha reposado en las gavetas del Parlamento. El fallecido Hugo Chávez pidió a la Fiscalía General en 2010 que investigara el financiamiento que reciben estas organizaciones. A finales de ese año, la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional mediante la cual se prohibió a ciertas organizaciones recibir dinero del exterior, con lo cual las ONG vieron acortados sus recursos.

Según la ONG Acceso a la Justicia, el borrador que se va a discutir próximamente contiene una nueva disposición que daría la potestad a las autoridades de suspender, prohibir e incluso eliminar a agrupaciones civiles sin fines de lucro.

"Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación", dice el artículo 26 del borrador, según publicó Acceso a la Justicia en su sitio web.

Denunció Acceso a la Justicia que la norma parece "estar dirigida a inhibir a las organizaciones no gubernamentales (ONG), en especial aquellas que denuncian ante instancias internacionales la violación de los derechos humanos, el desmantelamiento del Estado de Derecho y hechos de corrupción".

Y apunta que la intención de silenciar a las organizaciones que hacen este tipo de denuncias es que si éstas son usadas para sustentar eventuales condenas internacionales o son utilizadas por gobiernos extranjeros para justificar sanciones económicas y diplomáticas en contra del régimen o alguno de sus funcionarios, las autoridades podrían responsabilizar a estas ONG por dichas medidas.

Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, consideró que con la norma el chavismo "avanza en el aplastamiento" de la sociedad.

Anteriormente, Cabello ha atacado a ONG venezolanas como Provea, que monitorea la violación de los derechos humanos, y Fundaredes, que documenta la violencia generada por grupos armados y guerrilleros en las zonas fronterizas del país.

