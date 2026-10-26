EEUU concede asilo a periodista nicaragüense Luis Galeano, que estuvo detenido por el ICE

SAN JOSÉ . El periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano, muy crítico con el régimen de Nicaragua que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibió asilo político por parte de Estados Unidos un mes después de haber permanecido más de una semana bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

“El gobierno de Estados Unidos otorgó asilo político a nuestro director y periodista Luis Galeano, quien ha continuado su labor informativa desde el exilio, manteniendo su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo independiente en Nicaragua”, informó a través de su plataforma Café con Voz.

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“Esta decisión representa un momento significativo en su trayectoria personal y profesional, marcada por los desafíos de ejercer el periodismo fuera de su país”, anotó la publicación.

Luis Manuel Chavarría Galeano, de 48 años y más conocido como Luis Galeano, es el director del programa de opinión y debate Café con Voz.

Fue detenido el pasado 14 de septiembre en Orlando, en el centro de Florida (EEUU), mientras trabajaba como conductor de Uber.

Tras ello, fue trasladado a un centro de detención de migrantes que gestiona el gobierno de Florida en el condado de Baker, en el norte del estado, y obtuvo su libertad bajo fianza tras permanecer detenido más de una semana bajo custodia del ICE.

Recibió respaldos

Mientras permaneció bajo custodia, recibió el respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de Reporteros Sin Fronteras —que a su vez pidió al Gobierno de España que protegiera al comunicador y evitara su deportación por el ICE a Nicaragua ya que le fue concedida la nacionalidad española— y de organizaciones políticas, periodistas y opositores nicaragüenses en el exilio.

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar también pidió que Galeano no fuera deportado a Nicaragua: “Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió”.

Galeano salió de Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua ordenara su captura, y solicitó asilo en Estados Unidos en 2019.

En febrero de 2023, la justicia nicaragüense lo declaró “traidor a la patria” y lo despojó tanto de su nacionalidad como de sus bienes, junto con otras 93 personas críticas con el régimen de Daniel Ortega, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

El periodista trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario y fue redactor de la delegación de EFE en Nicaragua entre 2004 y 2006.

La SIP sitúa a Nicaragua entre los casos más graves de la región para la libertad de prensa y documentó en sus informes la persecución de periodistas independientes, el cierre y la confiscación de medios y el exilio forzado de comunicadores.

Entre 2018 y lo que va de 2026, el régimen de Ortega y Murillo cerró al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco cuyas sedes fueron allanadas y confiscadas, incluidos el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y Trinchera de la Noticia, de acuerdo con la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Además, al menos 310 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, abandonaron su país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018.

FUENTE: Con información de EFE