Régimen de Cuba, listo para "apropiarse de los ahorros en divisas de los cubanos"

"Los trabajadores en 'misión', por poner un ejemplo, pierden como mínimo el 40% del poder adquisitivo de sus ahorros al pasarlos a CUP y después cambiar a dólares para poder subsistir, ya que solo las tiendas en dólares (MLC) tienen productos debido al desabastecimiento de las tiendas en CUC", señala el análisis.

"La pérdida del poder adquisitivo para quienes no tomen una decisión o congelen en dólares, además, cada día será mayor del 40%, pues se prevé el alza del valor del dólar frente al CUP por una masiva demanda de dólares, unida a una escasa oferta, como ya está sucediendo".

CPD recuerda que, al considerar que los trabajadores en el exterior, entre ellos miles de médicos que trabajan en decenas de países, no tienen el privilegio del 30% de descuento en las tiendas en dólares de los militares que sí tenían en los comercios en CUC, ello supondrá un efecto que hará que cuando estos acudan a comprar a tales mercados "pierdan el 58% del poder adquisitivo de sus ahorros en CUC, como mínimo, de los salarios que recibieron en dólares/CUC como pago por su trabajo en cuentas congeladas y las asociadas a tarjetas magnéticas".

"La pérdida del 40% del poder adquisitivo afectará no sólo a los trabajadores en 'misión', sino a todos los cubanos con CUC. El cambio de CUC a dólar actualmente es de 1,60CUC por dólar, y el del CUP es de 40CUP por dólar, ambos en el mercado informal, ya que el Gobierno no cambia a dólares. Este cambio informal no ha dejado de subir en los últimos meses, debido a la creación de las tiendas en MLC y la demanda masiva de dólares".

CPD recuerda que como la producción, la venta y las importaciones en Cuba están a cargo de empresas estatales "el beneficiario de la pérdida de valor adquisitivo de los ahorros en CUC de los cubanos será únicamente del Estado".

"Se ejecuta así un fraude con dolo por parte del Estado: el Gobierno hace la promesa de que, si no tocan los CUC y los convierten en depósitos congelados en MLC (dólares o euros), cuando las 'condiciones de país mejoren', podrán disfrutar de dichos depósitos en MLC, pero todo ello sin comprometerse en plazos o valor mínimo alguno salvo el cambio a CUP a tasa fija actual (1 a 24), una moneda sobre la que es evidente habrá una fortísima devaluación frente al dólar", dice el análisis.

"Esto supone que quienes crean en dicha promesa sin garantía alguna del Gobierno podrán perderlo casi todo. Para empezar, verán congelados sus ahorros sine die, y conforme pase el tiempo podrán perder entre el 40% y hasta un máximo de casi la totalidad de sus ahorros, en función de la devaluación del CUP", advierte CPD.

La ONG señala que si bien el peso cubano será la única moneda de curso legal tras la desaparición del CUC, "la realidad es que el dólar o euro (MLC) son imprescindibles para pagar productos en las únicas tiendas abastecidas (...) si bien a través previamente del ingreso de estos dólares o euros en metálico en cuentas especiales del Estado a tal efecto, asociadas a tarjetas magnéticas".

CPD precisa que "mientras el trabajador cubano en el exterior cobró por contrato en dólares, que fueron transferidos a las cuentas congeladas a razón de 1 dólar por 1CUC", cuando desee comprar en las únicas tiendas abastecidas y donde los precios son en dólares, sufrirá una pérdida "del 40% como mínimo, y cerca del 100% como máximo, dado que el CUP está previsto sufra, con la demanda de dólares y la escasa oferta, una inflación superlativa en cuestión de meses".

Esta semana, Marino Murillo Jorge, jefe de las reformas económicas del Partido Comunista de Cuba (PCC), dijo que los cubanos que decidan convertir en euros o dólares los CUC que tienen depositados en los bancos no podrán extraerlos, ni siquiera podrán usarlos para comprar en las tiendas en Moneda Libremente Convertible.

"No será posible desde esa cuenta sacar dólares, la economía no dispone de esa liquidez (...) Eso es una decisión de las personas", dijo.

Según el funcionario, los montos de esas cuentas serán respaldados "cuando las condiciones de la economía mejoren", algo para lo que el Gobierno no tiene fecha. "Yo creo que no es nada sensato hacer compromisos de tiempo", comentó.

Quienes conviertan sus ahorros en CUC a dólares o euros recibirán un "certificado de depósito" con limitaciones para operar.

Javier Larrondo, presidente de CPD, puntualizó: "No pueden decirle al pueblo de forma directa que van a apropiarse del 40% del valor de sus ahorros en divisas, porque no tienen ni se ven con la legitimidad moral ni social para hacerlo".